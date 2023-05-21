莫瑞狂飆37分 金塊距隊史首次總冠軍賽只差1勝

（法新社洛杉磯20日電） 莫瑞今天飆進37分，率金塊119比108砸昏湖人，在西區冠軍賽拿下3連勝，只差1勝就能闖進隊史首次NBA總冠軍賽。

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美國職籃NBA西區冠軍賽第3戰，丹佛金塊帶着系列賽2比0領先優勢，前往客場挑戰洛杉磯湖人。

金塊此役在7比9落後之際，打出一波13比0攻勢，以20比9超前並領先達兩位數。在莫瑞（Jamal Murray）單節10投8中攻下17分帶領下，金塊最多領先14分，首節打完以32比20領先。

湖人次節在戴維斯（Anthony Davis）一次空中接力灌籃後，曾將落後縮小到5分，但莫瑞連飆兩記三分彈，讓金塊再把領先拉開到兩位數。在芮維斯（Austin Reaves）兩罰俱中後，湖人打出7比0攻勢扳平戰局。金塊靠卡德威－波普（Kentavious Caldwell-Pope）砍進的三分球，在上半場以58比55領先湖人。

兩隊上半場表現不相上下，但莫瑞包括三分球8投4中在內，20次出手命中13球，半場打完瘋狂砍進30分，成為金塊取得領先的關鍵。

下半場的比賽，湖人在芮維斯砍進三分球後，完成一波7比0攻勢，並以71比71扳平比數，金塊則在布朗（Bruce Brown）個人連進兩球後要到4分領先。系列賽三分球前13次出手全部落空的詹姆斯（LeBron James）此時接連飆進兩記三分彈，助湖人追到剩下1分差，金塊靠卡德威－波普兩罰中1，在3節打完後84比82保持領先。

末節湖人在八村壘（Rui Hachimura）兩罰俱中後，曾以94比93逆轉戰局，但葛林（Jeff Green）的三分彈讓金塊要回領先。布朗、莫瑞砍進三分球後，布朗在籃下補進、約基奇（Nikola Jokic）挑籃得手，金塊再把領先拉開到12分，在湖人無力回天的情況下，最終以11分差距獲勝。

NBA史上在系列賽以3比0領先的球隊，最終都能取得晉級；兩隊24日將繼續在湖人主場打第4戰，金塊最快當天可在客場贏得西區冠軍，並拿下總冠軍賽門票。

金塊的莫瑞此役轟下全場最高37分，約基奇貢獻24分，小波特（Michael Porter Jr.）有14分、10籃板的雙十成績，卡德威－波普、板凳出發的布朗分獲17分、15分。

湖人的戴維斯（Anthony Davis）有28分、18籃板的雙十成績，詹姆斯攻下23分、送出12次助攻，芮維斯、替補的八村壘分別獲得23分、13分。

© 2023 AFP