東區決賽3比0聽牌 熱火總冠軍賽入場券幾乎入袋

（法新社邁阿密21日電） NBA過去未曾有球隊在季後賽0比3落後下逆轉晉級，因此熱火今天以128比102狂電塞爾蒂克，在東區冠軍賽3比0聽牌後，總冠軍賽的入場券已幾乎篤定入袋。

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美國職籃NBA邁阿密熱火在客場連兩戰拿下勝利後，於7戰4勝制東區冠軍賽以2比0領先波士頓塞爾蒂克，今天回到主場打系列賽第3戰，要尋求3連勝及聽牌的機會。

這場比賽開打後，兩隊幾次互換領先，熱火在21比20僅1分領先之際連拿9分，以30比20領先達兩位數，首節30比22領先塞爾蒂克。

次節熱火攻勢可里可外，阿德巴約（Bam Adebayo）兩度在籃下逞威灌籃得手，馬丁（Caleb Martin）、羅賓森（Duncan Robinson）也輪流在三分線外開火，因此不斷累積領先分數。在羅賓森飆進一記三分彈後，熱火一度領先塞爾蒂克達22分，上半場61比46將分差拉開到15分。

兩隊易籃再戰，熱火炮火依舊猛烈，在斯特魯斯（Max Strus）快攻、馬丁上籃得手及阿德巴約和巴特勒先後兩罰俱中後，熱火完成一波28比10的猛攻，將領先擴大到本場比賽最多的33分，前3節打完以93比63大幅領先達30分。

末節在文森（Gabe Vincent）砍進三分球後，熱火得分達到3位數，比賽勝負再無懸念，最終以26分之差大勝塞爾蒂克。

熱火此役三分球35投19中，命中率高達5成43，遠高於塞爾蒂克的2成62，整體投籃命中率5成68也優於綠衫軍的3成98，是今天獲勝的關鍵。

熱火今天贏球，在東區冠軍賽拿下3連勝，目前以3比0聽牌。兩隊接下來將於24日在熱火主場進行系列賽第4戰，熱火最快可於當天拿下東區冠軍，並闖進總冠軍賽。

熱火此役6人得分達兩位數，文森包括三分球9投6中在內，14次出手命中11球，攻下全場最高29分，板凳出發的羅賓森、馬丁分別貢獻了22分、18分，巴特勒有16分、8籃板、6助攻的表現。

塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）有14分、10籃板的雙十成績，但他三分球僅7投1中，18次出手只命中6球，手感不甚理想，布朗（Jaylen Brown）整場比賽17投6中，與替補的威廉斯（Grant Williams）、普瑞查德（Payton Pritchard）同樣拿下12分。

© 2023 AFP