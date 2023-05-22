皇馬巴西球員遭對手球迷辱罵是「猴子」 球團提刑事告訴

（法新社馬德里22日電） 西班牙甲級足球聯賽皇家馬德里隊巴西籍前鋒小維尼修斯上周末比賽期間，遭對手球迷種族歧視辱罵。皇馬球團今天向西班牙檢方提出刑事告訴，並稱這起事件是「仇恨犯罪」。

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法新社報導，小維尼修斯（Vinicius Jr）現年22歲，是巴西國腳前鋒，皇馬（Real Madrid CF）昨天在瓦倫西亞隊（Valencia CF）主場比賽時，他遭到地主隊支持者針對，之後被驅逐出場。瓦倫西亞終場以1比0擊敗皇馬。

事發時，小維尼修斯站到球門後，對着觀眾席指着明顯在辱罵他的始作俑者。下半場賽事因而延誤了幾分鐘。裁判在賽後報告中寫道，有一名球迷對小維尼修斯喊「猴子、猴子」。

在賽末傷停補時期間，小維尼修斯與瓦倫西亞球員杜洛（Hugo Duro）發生口角時攻擊對方，被裁判驅逐出場。

對此，皇馬球團今天發表聲明指出：「皇馬強烈譴責昨天針對我隊球員小維尼修斯的事件。」

皇馬球團聲明表示，球團認為這次辱?「構成仇恨犯罪」，已向檢方提出刑事告訴，以調查事實並追究責任。

此前，小維尼修斯在西甲已屢次遭到針對，受到種族歧視辱?，這次在瓦倫西亞主場的事件是最新一起。

© 2023 AFP