英超提前封王 曼城仍靠擊敗切爾西慶功

（法新社曼徹斯特21日電） 英超足球聯賽曼城今天主場1比0擊敗切爾西，賽後球迷湧入場內慶祝曼城完成英超三連霸。

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昨天當第2名的兵工廠作客時0比1敗給諾丁罕森林時，曼城就拿下6個賽季內第5座英超冠軍。

非自力提前封王也讓曼城主帥瓜迪歐拉（Pep Guardiola）得以放手讓主力在今天對切爾西之戰休息，開始為6月2日的英格蘭足總杯及6月10日的歐冠決賽養精蓄銳。

曼城今天比賽擔任隊長的沃克（Kyle Walker）說：「大家別擔心，我們還沒放鬆。我們先得在足總杯對付難纏宿敵（曼聯），然後是歐冠。」

曼城持續在國內發光發熱，儼然成為英格蘭史上最佳球會之一。但外界一方面對瓜迪歐拉執教下的球隊品質表示讚賞，一方面卻也對他們的資金運營提出質疑。

自從2008年由「富爸爸」阿拉伯聯合大公國副總理曼蘇爾（Sheikh Mansour）接手球隊後，曼城便脫胎換骨，重金補強毫不手軟，但也遭英超聯盟盯上，2009到2018年被聯盟開罰100多次違反球隊財務規定。

曼城實力的雄厚，體現在阿瓦雷茲（Julian Alvarez）身上，現年23歲的他是阿根廷去年世足奪冠的主力，本季在英超卻大多隻能當挪威球星哈蘭德（Erling Haaland）的替補，因為哈蘭德實在太神勇，本季為曼城攻入17球，讓球隊在各項賽事的不敗場次推進到24場。

瓜迪歐拉甚至在17日歐冠4強賽與皇馬的第2輪交手一口氣變陣9人，照樣4比0輕取對手，陣容深度不是恐怖兩字可形容。

© 2023 AFP