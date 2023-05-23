橫掃湖人成功復仇 金塊首度拿下總冠軍賽門票

（法新社洛杉磯22日電） 金塊進NBA已47年卻始終無緣爭冠，今天靠約基奇拿下大三元帶領，以113比111贏球，在橫掃湖人、復仇成功後，強勢拿下今年總冠軍賽門票。

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美國職籃NBA洛杉磯湖人在西區冠軍賽吞下3連敗，今天的背水一戰變陣出擊，將施洛德（Dennis Schroder）拉回先發，取代前3戰投籃命中率不到3成、三分球命中率僅1成43的羅素（D'Angelo Russell）；並用系列賽三分球命中率達5成、整體投籃命中率高達6成36、平均每戰可攻下17分的八村壘（Rui Hachimura），取代前3場比賽平均只拿2分的範德比（Jarred Vanderbilt）。

這場比賽開打後，詹姆斯（LeBron James）火力全開，首節包括一次想傳往籃下，卻意外投進籃框的三分彈在內，他在三分線外4次出手彈無虛發，一共出手9次命中7球，加上3罰全進，一口氣灌進21分，讓湖人34比28領先金塊。

次節在詹姆斯放進兩分後，湖人領先達兩位數。不久之後，高登（Aaron Gordon）防守時的動作引發詹姆斯的不滿，雙方一度在場中對峙，所幸衝突並未擴大。在高登拿下兩分後，金塊曾將落後縮小到5分，但施洛德連飆兩記三分球，讓湖人再將領先擴大到雙位數，上半場在詹姆斯攻下生涯季後賽半場最高31分的帶領下，湖人73比58領先15分。

兩隊易籃再戰，金塊在卡德威－波普（Kentavious Caldwell-Pope）的「3分打」後 ，拉出25比8的強勢開局，以83比81超前。靠着約基奇（Nikola Jokic）、卡德威－波普單節都攻下13分的聯手帶領，金塊第3節比湖人多拿20分，3節打完後也以94比89逆轉。

末節湖人曾在戴維斯（Anthony Davis）灌籃後扳平比分，但莫瑞（Jamal Murray）3罰全進、高登也回敬湖人一記灌籃，金塊再度握有5分領先。在戴維斯連續罰進4球後，兩隊111比111戰成平手。約基奇關鍵時刻切入上籃得手，金塊要回領先，最終就以兩分之差險勝。

金塊今天贏球後以4比0戰績橫掃湖人，隊史47年來首度闖進NBA總冠軍賽。金塊過去最好的成績是打進分區冠軍賽，其中曾於2009年、2020年兩度敗在湖人手下，今天算是報了一箭之仇。

金塊今天先發5人得分全部破十，約基奇有30分、14籃板、13助攻的大三元表現，這是他今年季後賽的第8次大三元，因此超越傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain），成為在單一年季後賽拿下最多大三元的球員。約基奇在這個系列賽的精彩表現，也讓他獲選為西區冠軍賽最有價值球員。

除此之外，莫瑞、高登分別為金塊貢獻25分、22分，小波特（Michael Porter Jr.）、卡德威－波普，分獲15分、13分。

湖人先發5人得分也全達兩位數，詹姆斯轟下全場最高40分，並抓下10個籃板、送出9次助攻，有準大三元的成績，戴維斯有21分、14籃板的雙十演出，芮維斯（Austin Reaves）、施洛德分獲17分、13分，八村壘有10分進帳。

© 2023 AFP