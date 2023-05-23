西甲皇馬巴西球員被辱罵猴子 警方依種族歧視逮捕3人

（法新社馬德里23日電） 西班牙甲級足球聯賽皇家馬德里隊巴西籍前鋒小維尼修斯（Vinicius Jr）上周末比賽時遭對手球迷種族歧視辱罵，這起事件引發國際譴責，西班牙警方今天逮捕3名涉案年輕人。

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法新社報導，小維尼修斯現年22歲，是巴西國腳前鋒，皇家馬德里隊（Real Madrid）21日在瓦倫西亞隊（Valencia CF）主場比賽時，他遭到地主隊支持者針對，最後犯規被驅逐出場，瓦倫西亞終場以1比0擊敗皇馬。

事發時，小維尼修斯站到球門後，對着觀眾席指着明顯在辱罵他的始作俑者。下半場賽事因而延誤了幾分鐘。裁判在賽後報告中寫道，有球迷對小維尼修斯高喊「猴子」。

西班牙全國警察總局發表聲明指出：「警方今天基於種族歧視行為，在瓦倫西亞逮捕了3名年輕人，此等行為發生在周日（21日）瓦倫西亞隊與皇馬隊比賽期間。」

警方今天稍早表示已逮捕4名男子。他們涉嫌於今年1月在馬德里一座橋樑上，懸掛穿着小維尼修斯球衣的人偶。

西班牙檢方已對這起事件展開調查。巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）及西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）均對此發出譴責。

© 2023 AFP