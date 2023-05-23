西甲皇馬新星遭歧視辱罵 巴西政府向西班牙大使提出抗議

（法新社馬德里22日電） 西班牙檢察官今天開始調查西甲皇馬巴西籍前鋒小維尼修斯遭種族歧視一事，因為有對手球迷在日前比賽中以「猴子」稱呼這位巴西國腳，巴西已向西班牙大使提出正式抗議。 法新社報導，現年22歲的小維尼修斯（Vinicius Jr）目前效力於西班牙甲級足球聯賽（La Liga）皇家馬德里隊（Real Madrid）。他在西甲聯賽中經常成為對手球迷攻擊的目標。

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小維尼修斯昨天在瓦倫西亞隊（Valencia CF）主場比賽時，遭到地主隊支持者針對，最後犯規被驅逐出場，瓦倫西亞終場以1比0擊敗皇馬。

事發時，小維尼修斯站到球門後，對着觀眾席指着明顯在辱罵他的始作俑者。下半場賽事因而延誤了幾分鐘。裁判在賽後報告中寫道，主場球迷對小維尼修斯喊着「猴子、猴子」。 裁判班戈埃切亞（Ricardo de Burgos Bengoetxea）在與瓦倫西亞的梅斯塔拉球場（Mestalla Stadium）當局交換意見後，呼籲停止種族侮辱，隨後暫停比賽10分鐘。

司法消息人士告訴法新社，瓦倫西亞檢察官辦公室正在調查這起可能「構成仇恨犯罪」的事件。

皇馬先前表示，球團已提出刑事告訴，「以調查事實，追究相關人士責任」；皇馬認為這些球迷的口號「構成仇恨犯罪」。

巴西已正式向西班牙大使提出抗議，將向馬德里當局正式投訴。小維尼修斯曾被媒體稱為巴西王牌前鋒內馬爾（Neymar）的接班人。

目前巴西國內憤怒情緒高漲，里約熱內盧（Rio de Janeiro）着名救世基督像（Christ the Redeemer）為此特別熄燈1小時聲援小維尼修斯。

小維尼修斯在推特談到熄燈的基督像時表示，他很感動，並感謝球迷支持。他還說：「但最重要的是，我想藉此激勵，並為我們的抗爭帶來更多光明。」

小維尼修斯本賽季已在西班牙數處場館遭到球迷種族歧視。有一次，馬德里競技（Atletico Madrid）球迷將他的肖像掛在橋上。

西班牙體育委員會正在分析人群照片，以找出應對此事負責的球迷。

西班牙體委會過去在類似事件中，提議將加害者列入球場黑名單1年，並罰款4000歐元（約新台幣13萬2000元）。

© 2023 AFP