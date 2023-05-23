ESPN：湖人爭冠夢碎 詹姆斯考慮退休

（法新社洛杉磯23日電） 美國職籃NBA洛杉磯湖人昨天和丹佛金塊在分區冠軍賽交手後慘遭淘汰，無緣爭奪總冠軍。運動頻道ESPN披露，湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）傳出考慮退休。

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ESPN報導，湖人分區冠軍賽落敗後，38歲詹姆斯考慮退役，在他的第20個賽季，為個人NBA職業生涯畫下句點。

透納電視網（TNT）記者海恩斯（Chris Haynes）則在一則推文中引述NBA消息人士報導，詹姆斯「考慮」引退。

湖人落敗後，詹姆斯在賽後記者會上隱晦地表示，他打算花點時間思考職涯下一步，引發外界對他未來計畫的臆測。

在被問到對本賽季看法時，詹姆斯表示，本季深具「挑戰性」。詹姆斯本季成為NBA歷史得分王，帶領湖人隊打進分區冠軍賽。

丹佛金塊22日以113比111擊敗湖人隊，詹姆斯在本場比賽拿下40分。他說：「我不知道。我覺得還好。我不想說這是成功的一年，因為在我職業生涯的這個時間點，我只為了贏得冠軍而戰。」

「我不會因打進分區冠軍賽而興奮，我已經打進很多回了。對我來說，無緣總冠軍賽一點都不好玩。」

「不過，我們再看看，我們再說吧。我們再看看接下來如何。我不知道。坦白說，我還有很多要考慮。說實話，我還要再好好想一想。」

「就我個人而言，是否繼續打籃球，我還有很多要考慮。」

詹姆斯去年8月和湖人續約兩年，將待到2024-2025年球季。

詹姆斯一直以來希望能和自己的兒子布朗尼（Bronny James）同場較勁。布朗尼下個球季將效力南加州大學校隊，參加美國大學男子籃球聯賽，他可望在2024-2025年球季進入NBA。

© 2023 AFP