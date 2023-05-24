塔特姆下半場回神 塞爾蒂克東區決賽搶下首勝

（法新社邁阿密23日電） 塔特姆今天在下半場回神，整場比賽搶下33分、11籃板，率NBA塞爾蒂克116比99澆熄熱火，搶下他們在東區冠軍戰的首勝。

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塔特姆（Jayson Tatum）此役上半場包括三分球4投1中在內，7次出手命中3球，只拿8分；到了下半場，他表現判若兩人，4次在三分線外出手命中3球，以15投11中砍進25分。

美國職籃NBA東區冠軍賽，第2種子波士頓塞爾蒂克先意外在家連敗兩場給從附加賽打上來的第8種子邁阿密熱火，第3戰再於客場吞敗，陷入0比3落後的絕境。

在NBA季後賽史上，從來沒有球隊於任何一個系列賽，在0比3落後的情況下還能逆轉戰局成功晉級。

塞爾蒂克今天拿下他們在東區冠軍賽的第1勝，目前以1比3落後，將於26日回到主場打系列賽第5戰，仍有輸不得的壓力。

塞爾蒂克本季例行賽拿下57勝25敗，戰績在全聯盟排名第2，僅次於東區龍頭密爾瓦基公鹿，但在東區冠軍賽遭遇少了第2得分點赫洛（Tyler Herro）和陣中最佳第6人歐拉迪波（Victor Oladipo）的熱火，卻意外陷入苦戰。

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