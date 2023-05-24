塞爾蒂克東區決賽奪首勝 想打總冠軍戰仍難如登天

（法新社邁阿密23日電） NBA塞爾蒂克今天靠塔特姆在下半場發威的帶領，116比99逆轉擊敗熱火，不過在東區冠軍賽仍以1比3落後，但想打總冠軍戰仍難如登天。

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美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克在東區冠軍賽前3戰吞下3連敗，今天的背水一戰在客場挑戰邁阿密熱火。

NBA季後賽歷史上，在系列賽0比3落後的球隊，從未成功翻盤過。

背負輸不得的壓力，塞爾蒂克開賽取得領先，熱火在巴特勒（Jimmy Butler）晃開塔特姆（Jayson Tatum）防守，後仰跳投命中後追平，並在洛夫（Kevin Love）砍進三分球後超前。兩隊15比15平手之際，熱火打出7比0攻勢，在最多領先9分的情況下，首節29比23領先。

次節塞爾蒂克打出14比5開局，並在威廉斯（Grant Williams）投進三分球後以37比34超前。熱火在馬丁（Caleb Martin）飆進三分彈後要回領先，塞爾蒂克曾靠布朗（Jaylen Brown）進球逆轉，但熱火以一波7比0攻勢重新掌握優勢，上半場56比50領先塞爾蒂克。

下半場開打後，塞爾蒂克打出18比5開局將比分超前，並在威廉斯三分線外出手命中後，領先達兩位數。在塔特姆單節包括三分球3投2中在內，8次出手命中6球，個人獨得14分的帶領下，塞爾蒂克3節打完88比79逆轉。

末節塞爾蒂克在史瑪特（Marcus Smart）飆進一記三分彈後打出12比4開局，將領先擴大到17分，之後熱火無力扭轉頹勢，塞爾蒂克以17分之差贏球。

塞爾蒂克今天獲勝，在東區冠軍賽扳回一城，目前仍以1比3落後，台灣時間26日上午在主場進行的第5戰，仍將面臨輸球就淘汰的壓力。

塞爾蒂克包括先發5人在內，全隊6人得分破十，塔特姆有33分、11籃板的雙十成績，布朗（Jaylen Brown）、懷特（Derrick White）分別攻下17分、16分，替補的威廉斯有14分進帳。

熱火4人得分達兩位數，巴特勒攻下全隊最高29分，文森（Gabe Vincent）和板凳出發的馬丁分獲17分、16分。

© 2023 AFP