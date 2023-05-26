先發打趴熱火 被聽牌塞爾蒂克東區決賽2連勝

（法新社波士頓25日電） 塞爾蒂克今天靠先發球員就打趴熱火，在五虎將合攻95分，只比熱火整場比賽獲得的97分少2分的情況下，以110比97贏球，在NBA東區冠軍賽苦吞3連敗後連拿兩勝，燃起翻轉戰局的希望。

廣告 繼續瀏覽後續

今天賽前，波士頓塞爾蒂克在美國職籃NBA東區冠軍賽1比3落後給邁阿密熱火，好消息是今天他們在主場打第5戰，另一項利多是熱火前4戰平均每場比賽可獲17.5分的主力後衛文森（Gabe Vincent）因左腳踝扭傷無法上陣。

這場比賽開打後，塞爾蒂克打出23比7開局一路領先。在懷特（Derrick White）砍進壓哨三分彈、單節獨得11分，加上塔特姆（Jayson Tatum）也飆進12分的聯手帶領下，首節35比20領先熱火15分。

次節熱火仍無法將落後縮小，在史瑪特（Marcus Smart）飆進三分彈後，塞爾蒂克將領先擴大到20分，上半場在全隊4人得分破十的情況下，61比44保持領先。

下半場開打，塞爾蒂克穩住優勢，在威廉斯三世（Robert Williams III）灌籃後，把領先拉開到20分。熱火靠馬丁（Caleb Martin）投進壓哨球稍將分差追近，但塞爾蒂克前3節打完仍以90比72領先。

末節塔特姆兩罰俱中，塞爾蒂克將領先擴大到本場比賽最多的24分，並在史瑪特兩罰全進後，得分達3位數，熱火雖將落後拉近，但終究未能逆轉戰局，終場塞爾蒂克以13分之差獲勝。

塞爾蒂克贏得這場比賽後保住生機，熱火28日將在主場打系列賽第6戰，目前以3比2領先，當天還是有機會在家封王並搶下總冠軍門票。

塞爾蒂克此役先發5人有4名球員得分突破20大關。懷特、史瑪特分別攻下24分、23分，塔特姆除攻下21分，還送出11次助攻，布朗（Jaylen Brown）也有21分進帳，霍福德（Al Horford）雖只獲6分，但抓下11個籃板。

熱火今天以板凳出發的羅賓森（Duncan Robinson）攻下18分最多，阿德巴約（Bam Adebayo） 貢獻16分，海史密斯（Haywood Highsmith）獲15分，巴特勒（Jimmy Butler）和馬丁都進帳14分。

© 2023 AFP