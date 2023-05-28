懷特助塞爾蒂克絕殺熱火 逼出東區決賽第7戰

（法新社邁阿密27日電） NBA塞爾蒂克的懷特今天在比賽時間剩下不到1秒時，於籃下補進一球，讓球隊104比103絕殺熱火，將東區冠軍賽逼進第7戰。

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美國職籃NBA東區冠軍賽，邁阿密熱火前3戰打完後以3比0聽牌，波士頓塞爾蒂克則是在第4戰、第5戰拿下2連勝，熱火今天在主場進行第6戰賽前，以3比2在7戰4勝制系列賽領先塞爾蒂克。

比賽開打後，雙方不斷糾纏，20比20平手之際，威廉斯三世（Robert Williams III）連進兩球，塔特姆（Jayson Tatum）也拿下分數，塞爾蒂克拉出6比0小高潮，並在布朗（Jaylen Brown）、塔特姆分獲10分、9分的情況下，首節以34比29領先熱火。

次節在塔特姆切入上籃得手後，塞爾蒂克以52比41首度領先達兩位數，熱火靠一波12比5反撲拉近分差，不過塞爾蒂克上半場仍以57比53領先。

塞爾蒂克上半場整體投籃命中率5成13，優於熱火的3成83，是取得領先的關鍵；但三分球命中率僅兩成，遠不及熱火的6成，則是無法拉開差距的主因。

下半場開打後，熱火在文森（Gabe Vincent）上籃後，曾追到落後只剩兩分差距，塞爾蒂克此時靠史瑪特（Marcus Smart）進球、霍福德（Al Horford）灌籃再將比分拉開，並在威廉斯三世的「3分打」、布朗兩罰俱中後領先達13分。熱火在落後11分之際，靠勞瑞（Kyle Lowry）連拿4分追近，但塞爾蒂克3節打完，以79比72保持領先。

末節在羅賓森（Duncan Robinson）飆進三分彈、巴特勒（Jimmy Butler）籃下補進後，熱火打出11比3強勢開局，一度以83比82超前，塞爾蒂克此時回敬一波8比0攻勢，以90比83要回領先。

熱火看板球星巴特勒今天前3節手感欠佳，15次出手只命中2球，僅僅拿下9分。第4節他回魂砍進15分，終場前3秒的3罰全進，讓熱火一度領先1分，有機會讓熱火在主場成功「關門」，闖進總冠軍賽。但讀秒階段史瑪特三分線外出手落空，懷特（Derrick White）趕在槍響前將球補進，助塞爾蒂克絕殺熱火。

NBA季後賽史上，從未有球隊在0比3落後的情況下，能絕處逢生逆轉晉級，但塞爾蒂克在3連敗後，能頂住壓力連贏3場比賽扳平戰局，台灣時間30日在主場的系列賽第7戰若能再度獲勝，將能寫下歷史新頁。

塞爾蒂克的塔特姆此役轟下全場最高31分，並抓下11個籃板，布朗也有26分、10籃板的雙十演出，史瑪特則為球隊挹注21分。

熱火包括先發5人在內，全隊6人得分達兩位數，巴特勒進帳24分、11籃板，馬丁（Caleb Martin）貢獻21分、15籃板，阿德巴約（Bam Adebayo）也有11、13籃板的雙十的成績，3人都有雙十表現。

© 2023 AFP