巴特勒轟28分 熱火挺進總冠軍賽延續老八傳奇

（法新社波士頓29日電） 巴特勒今天在東區冠軍賽第7戰轟下28分，率邁阿密熱火103比84大勝波士頓塞爾蒂克，闖進總冠軍賽並延續他們的「老八傳奇」。

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熱火獲勝後，成為繼1999年紐約尼克後，史上第2支闖進總冠軍賽的「老八球隊」；不過如果今天出線的是塞爾蒂克，則會是NBA季後賽史上首支能在系列賽0比3落後絕境翻盤的隊伍。

今天比賽開打後，熱火在8比11落後之際，打出7比0攻勢超前，加上塞爾蒂克單節10次在三分線外出手全部落空，整體投籃命中率也僅2成31，讓熱火首節22比15領先。

次節熱火打出5比0開局，以27比15領先達兩位數，之後更在羅賓森（Duncan Robinson）上籃得手後，將領先擴大到17分。上半場熱火在以5成命中率砍進6記三分球，與馬丁（Caleb Martin）、巴特勒（Jimmy Butler）分獲14分、11分的聯手帶領下，以52比41帶着兩位數領先進到下半場。

下半場開打後，熱火領先16分之際，塞爾蒂克的懷特（Derrick White）先是兩罰俱中，接着砍進三分彈，然後再完成一次「3分打」，個人連拿8分幫球隊將頹勢縮小到8分，但前3節打完熱火仍以76比66領先。

末節開打之初，塔特姆（Jayson Tatum）上籃放槍，布朗（Jaylen Brown）先是進攻犯規，接着球又被巴特勒抄走，熱火趁着綠衫軍這波亂流擴大領先。在羅賓森的上籃、巴特勒的進球後，熱火完成20比7的攻勢，以96比73領先到這場比賽最多的23分。在塞爾蒂克無力追趕的情況下，熱火最終以19分差距收下勝利。

熱火今天贏球，以4比3淘汰塞爾蒂克，拿下東區冠軍及總冠軍賽門票，接下來將於台灣時間6月2日開打的總冠軍賽，與丹佛金塊爭冠。

熱火的巴特勒此役攻下冠於全場的28分，並有7籃板、6助攻、3抄截的演出，他在賽後獲選為東區冠軍賽最有價值球員（MVP）。馬丁貢獻26、10籃板的成績，阿德巴約（Bam Adebayo）有12分、10籃板的雙十演出，文森（Gabe Vincent）和替補的羅賓森各拿10分。

塞爾蒂克布朗、懷特今天分別拿下19分、18分，塔特姆14分、11籃板的雙十成績。

© 2023 AFP