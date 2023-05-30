熱火擊敗塞爾蒂克獲爭冠機會 巴特勒奪東區決賽MVP

（法新社波士頓29日電） 美國職籃NBA熱火擊敗塞爾蒂克，取得爭奪總冠軍的機會，率隊一路挺進的巴特勒，獲選為東區冠軍賽MVP。

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「老八」邁阿密熱火在東區冠軍賽對上例行賽全聯盟戰績第2的波士頓塞爾蒂克，巴特勒（Jimmy Butler）在系列賽平均上場39.7分鐘，繳出24.7分、7.6籃板、6.1助攻、2.6抄截全能表現，率隊打進總冠軍賽，因此獲選為東區冠軍賽最有價值球員（MVP）。

東區冠軍賽首戰，熱火靠巴特勒轟下35分拿下開門紅，第2戰他再砍27分，率隊爆冷在客場2連勝；系列賽第3戰熱火得分多點開花，巴特勒也貢獻16分，帶隊拿下3連勝快速聽牌。

眼看總冠軍賽門票就要到手，熱火卻被塞爾蒂克連趕3場扳平，差點成為綠衫軍締造歷史的「祭品」，輸球的3場比賽巴特勒分別拿下29分、14分、24分，仍是熱火能與對手抗衡的利器。

今天的殊死戰，巴特勒包括三分球7投3中在內，28次出手命中12球，轟下全場最高28分，並有7籃板、6助攻、3抄截，是熱火穩住陣腳拿下關鍵勝利的頭號英雄。

巴特勒賽後說：「我們上下一心，討論如何打這場作客硬仗，也確實辦到了。但我們還不能滿足，現在固然欣喜若狂，但後面還有仗要打。」

巴特勒把能在關鍵時刻進球並擋下對方反擊歸功於隊友，「他們給足我信心讓我能維持高檔。今天能走到這裡全靠他們，我很清楚我們是支多棒的球隊，也讓美夢成真」。

© 2023 AFP