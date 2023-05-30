熱火G7扳倒綠衫軍 總冠軍戰與丹佛金塊爭霸

（法新社波士頓29日電） 美國職籃NBA邁阿密熱火球星巴特勒今天再扮關鍵角色，率隊於波士頓塞爾蒂克主場的東區決賽第7戰103比84贏球，沒讓對手成為史上第一支季後賽系列0比3絕境演出大逆轉的球隊。

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巴特勒（Jimmy Butler）全場繳出28分7籃板6助攻，隊友馬丁（Caleb Martin）26分10籃板，是熱火贏球功臣。熱火將於台灣時間6月2日上午作客丹佛與金塊隊進行7戰4勝制的總冠軍系列賽。

熱火在東區決賽系列3連勝聽牌後3連敗，尤其第6戰遭對手絕殺，讓綠衫軍大有締造NBA史上大逆轉奇蹟之勢。

但塞爾蒂克球星塔特姆（Jayson Tatum）帶傷加上全隊開局手感急凍，讓熱火今天佔盡優勢，沒讓綠衫軍締造史上首支季後賽系列0比3絕境卻能驚天大逆轉的球隊。

巴特勒賽後說：「我們上下一心，討論如何打這場作客硬仗，也確實辦到了。但我們還不能滿足，現在固然欣喜若狂，但後面還有仗要打。」

巴特勒把能在關鍵時刻進球並擋下對方反擊歸功於隊友，「他們給足我信心讓我能維持高檔。今天能走到這裡全靠他們，我很清楚我們是支多棒的球隊，也讓美夢成真」。

熱火教頭史波斯特拉（Erik Spoelstra）表示，他從不懷疑子弟兵能在第7戰殺出重圍。

他說：「爭取想要的目標有時就會遇到困難，但這個團隊已展現出即便低潮與逆境難免卻仍保有毅力，會不屈不撓振作，正是這股團隊精神讓球隊往前邁進。」

熱火前次封王是2013年，如今尋求隊史第4座總冠軍；他們2020年雖也闖入總冠軍戰，最終卻不敵洛杉磯湖人。熱火上賽季也是與塞爾蒂克在東區決賽打到第7戰，當時落敗。

將與熱火爭冠的丹佛金塊則是隊史首度打入總冠軍戰，他們在西區決賽直落四橫掃湖人，兵鋒正盛。

© 2023 AFP