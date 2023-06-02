棒球經典賽間外出飲酒 韓國隊3選手接受調查

（法新社首爾1日電） 韓國隊今年3月在世界棒球經典賽（WBC）小組賽中連吞2敗慘遭淘汰，球員金廣鉉、李庸燦及鄭哲元今天坦承在比賽期間飲酒，韓國棒球委員會（KBO）正在審查3人是否違反行為準則。

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韓國隊3月初前往日本東京參賽，韓國球迷對於自家球隊抱持高度期待，認為晉級4強有望。

然而，韓國隊卻在小組賽中接連輸給澳洲及地主國日本慘遭淘汰，對上日本的比賽中，甚至以4比13慘敗，令支持者備感失望，經典賽冠軍最終由日本隊拿下。

根據韓國媒體報導，韓國隊上有3名投手在關鍵賽事期間飲酒，韓國棒球委員會隨即展開調查。

金廣鉉、李庸燦與鄭哲元本周舉行記者會公開致歉，並坦承2度外出飲酒，其中一次是在慘敗日本之後。左投金廣鉉是對上日本隊賽事的先發投手。

代表韓國隊征戰近20年的金牌投手金廣鉉說：「我現在站在媒體面前，為我在經典賽期間的行為致歉…身為一名資深選手，我對於沒能自律且思慮不周感到懊悔。」

金廣鉉所屬球隊SSG登陸者（SSG Lander）已將他移出一軍。

韓國棒球委員會官員告訴法新社，無論道歉與否，該委員會正在「審查這3人是否違反國家隊期待的行為準則」。

© 2023 AFP