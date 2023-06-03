肯亞基皮耶貢3分49秒11 刷新女子1500公尺世界紀錄

（法新社佛羅倫斯2日電） 肯亞中距離賽跑好手基皮耶貢今天在鑽石聯賽（Diamond League）義大利佛羅倫斯站締造新猷，打破具有象徵意義的3分50秒大關，以3分49秒11刷新女子1500公尺世界紀錄。

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現年29歲的基皮耶貢（Faith Kipyegon）一馬當先，一舉超越由衣索比亞的狄芭巴（Genzebe Dibaba）於2015年在摩納哥寫下的3分50秒07的成績。

基皮耶貢曾奪下兩面奧運金牌與世界冠軍，被認為是女子1500公尺有史以來最偉大的選手，她在托斯卡尼擊敗眾家好手，領先衛冕歐洲冠軍穆爾（Laura Muir）與澳洲的赫爾（Jessica Hull） 超過12秒。

基皮耶貢打破世界紀錄後，欣喜若狂、不敢置信地跪倒在地，儘管她職業生涯輝煌無比，但世界紀錄是她唯一未曾取得的重大榮譽。

基皮耶貢對義大利廣播電視公司（RAI）說： 「我很興奮，很高興，沒想到會這樣。我期待的是領先世界好手，而不是創下世界紀錄，但我很感激。」

她也表示：「正如我今天和昨天所說的，什麼事都有可能。」

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