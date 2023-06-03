追隨梅西腳步 拉莫斯今夏也將離開聖日耳曼

（法新社巴黎2日電） 法甲足球聯賽冠軍巴黎聖日耳曼今天宣布，西班牙籍後衛老將拉莫斯（Sergio Ramos）將與陣中阿根廷名將梅西（Lionel Messi）一樣，本賽季結束後離隊。

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現年37歲的拉莫斯是2021年揮別與西甲皇家馬德里一同打拚贏得包含4次歐冠冠軍在內無數獎盃的輝煌歲月後，加入聖日耳曼。

職業生涯從西甲塞維亞出發的拉莫斯，2021年加盟後與聖日耳曼一同拿下兩座法甲冠軍，期間出賽57場，他與聖日耳曼的合約將於6月30日到期。

由於加盟聖日耳曼第一個賽季飽受傷病之苦，他為聖日耳曼效力的57場球里有44場是在本賽季。

拉莫斯是西班牙拿下2010年世界盃冠軍的一員，他與梅西都是2021年夏天來到大巴黎，聖日耳曼盼兩人能為球隊一圓歐冠冠軍夢，可惜兩季歐冠聖日耳曼都止步於16強而已。

梅西今夏離開聖日耳曼後，目前傳聞他下一個落腳處有義甲國際米蘭、追隨C羅腳步加入沙烏地職業聯賽；雖也有傳他要回鍋生涯發光發熱的西甲巴塞隆納，但可能性不高。

除拉莫斯與梅西外，也有報導指巴西的內馬爾也可能今夏離開聖日耳曼。

© 2023 AFP