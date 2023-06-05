奇兵羅賓森決勝節獨拿10分 熱火總冠軍賽扳平金塊

（法新社丹佛4日電） 熱火板凳奇兵羅賓森今天在末節5投4中獨得10分，幫助球隊逆轉戰局，111比108拿下NBA總冠軍賽第2戰的勝利，並在系列賽1比1扳平戰局。

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美國職籃NBA總冠軍賽，邁阿密熱火首戰命中率低迷，且只獲兩次罰球機會，因此不敵丹佛金塊，今天兩隊繼續在金塊主場進行系列賽第2戰。

熱火開賽拉出7比0小高潮，並在巴特勒（Jimmy Butler）切入跳投得手後，以21比10領先達兩位數。即便金塊首節尾聲打出6比0攻勢追近，熱火靠斯特魯斯（Max Strus）三分球7投4中攻下12分帶領，仍以26比23領先。

次節金塊在布朗（Bruce Brown）、葛林（Jeff Green）、莫瑞（Jamal Murray）、高登（Aaron Gordon）接連飆進三分彈後，反握兩位數領先優勢，並在布朗的進球後領先達15分。熱火雖在文森（Gabe Vincent）切入上籃後，一度將分差縮小到剩下5分，但金塊在約基奇（Nikola Jokic）攻下13分、8名上場球員都有分數進帳的情況下，在上半場以57比51領先。

下半場開打後，熱火兩度靠阿德巴約（Bam Adebayo）扳平比分，金塊都能再將比分拉開。在勞瑞（Kyle Lowry）飆進三分球，熱火將落後縮小到兩分之際，約基奇先是完成「3分打」，接着砍進兩分，然後兩罰中1，個人連拿6分，讓金塊在3節打完後，以83比75保持領先。

末節開局金塊失誤連連，熱火於文森砍進三分球後躍居領先，隨後更在羅賓森（Duncan Robinson）空切上籃得手、文森兩罰俱中後將領先擴大。比賽尾聲，金塊在莫瑞飆進三分彈後，將落後縮小到3分，但阿德巴約兩罰全進，助熱火保有5分領先。在約基奇拿下兩分、金塊只剩3分落後之際，莫瑞壓哨的三分球未能命中，最終熱火以3分之差帶走勝利。

熱火今天贏球，在7戰4勝制總冠軍賽扳成1比1平手，兩隊台灣時間8日將在熱火主場進行系列賽第3戰。

文森此役砍進4記三分球，拿下熱火全隊最高的23分，巴特勒有21分、9助攻的演出，阿德巴約則是有21分、9籃板的表現，斯特魯斯進帳14分，替補的羅賓森分獲得的10分都是在決勝的第4節拿下。

金塊的約基奇今天轟下全場最高41分，並抓下11個籃板，莫瑞攻下18分並送出10次助攻，高登、板凳出發的布朗分獲12分、11分。

© 2023 AFP