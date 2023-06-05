熱火末節逆轉金塊 總冠軍賽扳平戰局

（法新社丹佛4日電） 今天在文森（Gabe Vincent）砍進23分，巴特勒（Jimmy Butler）與阿德巴約（Bam Adebayo）皆獲21分的聯手帶領下，熱火於末節成功反撲，終場111比108逆轉擊敗金塊，在NBA總冠軍賽1比1扳平戰局。

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美國職籃NBA邁阿密熱火在總冠軍賽首戰輸球，今天繼續在客場挑戰丹佛金塊。

例行賽排名東區第8的熱火，附加賽敗給亞特蘭大老鷹後，靠着擊敗芝加哥公牛，才驚險以第8種子身份前進季後賽。

季後賽首輪，熱火大爆冷門，扳倒例行賽戰績高居全聯盟第1的密爾瓦基公鹿，為他們的「老八傳奇」揭開序幕，接着陸續擊敗紐約尼克、波士頓塞爾蒂克，成為繼1999年的紐約尼克後，史上第2支有機會爭冠的老8球隊。

隊上第2得分點赫洛（Tyler Herro）與隊上最佳第6人歐拉迪波（Victor Oladipo）因傷缺陣，成為熱火在總冠軍賽的利空，也讓他們在首戰大敗。

在今天扳回一城後，熱火與金塊在7戰4勝制總冠軍賽戰成1比1平手，接下來將於台灣時間8日在熱火主場打系列賽第3戰。

© 2023 AFP