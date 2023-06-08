同繳30分大三元 約基奇與莫瑞聯手寫紀錄

（法新社邁阿密7日電） 金塊今天客場109比94擊敗熱火，在總冠軍賽取得2比1領先，陣中兩大球星約基奇與莫瑞都拿下30分以上的分數，且雙雙拿下大三元，聯手締造NBA紀錄。

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美國職籃NBA總冠軍賽前兩戰打完後，邁阿密熱火與丹佛金塊戰成1比1平手，兩隊今天移師熱火主場進行系列賽第3戰。

比賽一開始熱火打出5比0開局，但金塊回敬一波6比0攻勢反超。兩軍你來我往，巴特勒（Jimmy Butler）的急停跳投助熱火扳平，葛林（Jeff Green）切入上籃讓金塊要回領先，勞瑞（Kyle Lowry）首節剩下3秒的得分再幫熱火扳平。雙方在當家球星巴特勒、約基奇（Nikola Jokic）都得10分帶領下首節24比24戰平。

第2節熱火馬丁（Caleb Martin）連下5分率隊超前，但莫瑞（Jamal Murray）砍進三分球、布朗（Bruce Brown）兩罰俱中讓金塊要回領先。熱火阿德巴約（Bam Adebayo）一記雙手爆扣再反超比分，金塊莫瑞再以三分彈還以顏色，並在高登（Aaron Gordon）抓下籃板後，自己帶到前場雙手灌籃，上半場金塊53比48領先。

下半場金塊在高登雙手灌籃後以6比0開局將領先擴大到兩位數，並在布勞恩（Christian Braun）快攻灌籃得手、個人連拿4分後，把領先拉開到19分，前3節結束時以82比68領先熱火達14分。

末節金塊在拉出一波6比0攻勢後，布勞恩接着先完成「3分打」再切入拿下分數，帶領球隊將領先拉開到本場差距最大的21分，比賽尾聲熱火雖在羅賓森（Duncan Robinson）飆進三分球後一度把落後縮小到個位數，但金塊穩住陣腳，最終以15分之差贏球。

金塊今天獲勝在總冠軍賽2比1領先，接下來將於台灣時間10日繼續在熱火主場打第4戰，最快當天於7戰4勝制的系列賽聽牌。

金塊約基奇此役有32分、21籃板、10助攻的超級大三元成績，生涯第3次在季後賽有30分、20籃板、10助攻等級的演出，也成為在總冠軍賽繳出如此成績的第一人；莫瑞也有34分、10籃板、10助攻的大三元，兩人聯手締造NBA史上首次有同隊球員繳出30分大三元紀錄。另外，板凳出發的布勞恩貢獻15分，高登11分、10籃板。

巴特勒今天攻下熱火最高28分，阿德巴約22分17籃板雙十，替補出賽的馬丁進帳10分。

© 2023 AFP