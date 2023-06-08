曾率太陽打進總冠軍賽 保羅傳合約還剩兩年卻遭釋出

（法新社鳳凰城7日電） 和美國職籃NBA鳳凰城太陽還有兩年合約的資深後衛保羅，據傳將被球隊釋出，成為自由球員。

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12次入選明星賽，仍在追求個人第一枚NBA冠軍戒指的38歲控衛保羅（Chris Paul），儘管本季平均每場比賽拿下13.9分是生涯新低，但還有平均8.9助攻、4.3籃板、1.5抄截的成績，預料仍會是自由球員市場中最受歡迎的球員之一。

太陽在錯過季後賽10年後，於2020-21年球季重返季後賽並一舉打進總冠軍賽，但在力戰6場比賽後不敵密爾瓦基公鹿。雖然2021-22年球季例行賽拿下隊史最佳的64勝後，太陽近兩個球季都在季後賽第2輪出局。

保羅在2008北京奧運、2012倫敦奧運為美國隊拿下金牌，曾6度成為NBA抄截王、5次拿下助攻王。

保羅先後效力紐奧良黃蜂、洛杉磯快艇、休士頓火箭、奧克拉荷馬雷霆及太陽，生涯至今18個球季，平均每場比賽可獲17.9分、9.5助攻、4.5籃板、2.1抄截。

在保羅被釋出的消息曝光前，太陽才剛宣布網羅伏格爾（Frank Vogel）執掌兵符，接替上個月遭球隊開除的威廉斯（Monty Williams）。威廉斯丟掉帥印後不久，就被底特律活塞聘為總教練。

伏格爾在執教洛杉磯湖人時，曾率隊於2020年拿下總冠軍。

保羅與太陽的4年1.2億美元合約，還剩下兩年沒有走完，太陽將他釋出後，下個球季將可騰出1500萬美元的薪資空間。

© 2023 AFP