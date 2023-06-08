梅西轉戰美國無意老東家 巴薩總教練：回來有壓力

（法新社巴塞隆納8日電） 西班牙甲級足球聯賽勁旅巴塞隆納隊總教練哈維今天說，他理解梅西希望避免在今年夏天回歸巴塞隆納隊的「壓力」。

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35歲的梅西（Lionel Messi）昨天宣布，結束他在巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain, PSG）的2年生涯後，他將轉戰美國職業足球大聯盟（Major League Soccer, MLS）邁阿密國際隊（Inter Miami CF）。

梅西這位阿根廷球員是7度金球獎得主，他可以選擇回到巴塞隆納隊（FC Barcelona，簡稱巴薩），他曾在那裡創造自己的傳奇，或者以一紙巨額薪酬合約轉戰沙烏地阿拉伯。

哈維（Xavi Hernandez）在社群影音平台Twitch上說：「他在（巴黎）這兩年過得並不好，現在他不想要那種壓力。」

「這是個人的決定，整個情況也沒幫上忙，但這是李奧（梅西）的決定，我們必須尊重他的決定，他是史上最好的球員。」

哈維說，過去幾個月他和梅西談了很多，但他注意到過去幾天發生「變化」。

哈維說：「也許他沒有看得那麼清楚，你必須尊重這一點，很多時候，我們不會設身處地為他人着想，我們缺乏同理心，成為李奧（梅西）不是一件容易的事。」

梅西在13歲時就來到巴塞隆納隊，後來成為隊史上最好的球員，但由於球隊的財務狀況無法給他一份新的合約，他被迫在2021年離開。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

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