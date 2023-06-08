熱火禁區被打爆 教頭坦承沒做好施壓對手

（法新社邁阿密7日電） 美國職籃NBA邁阿密熱火今天在總冠軍賽第3戰94比109不敵丹佛金塊，總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）坦承他們禁區被對手打爆，也沒能在場上及時調整。

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今晚第3戰金塊雖作客邁阿密，但禁區得分60比34完勝熱火，籃板球數也以58比33大勝，縱使金塊整場三分球是難看的18投5中，仍無傷大雅。

史波斯特拉說：「他們在禁區打爆我們，根本不需要去投三分，他們光禁區就得了60分，不用拉開空間去投外線。」

「我們在禁區也沒給對手太多對抗....我的想法很積極，事實上我們在禁區的機會也不少。確實必須相信對方身材較好這些情況，但我們先前已證明過，只要拿出最佳狀態，我們在禁區也能有所作為。」

史波斯特拉不諱言在進攻端還有努力空間，「肯定有些東西我們沒做好，對方也充分壓迫我們的進攻時間，讓我們被迫得在進攻時間快到時倉促出手，讓我們無法按自身典型的進攻節奏打」。

不過拿下28分居熱火全隊之冠的巴特勒（Jimmy Butler）認為，需由球員本身做到關鍵改變，而非教練的戰術板。

巴特勒說：「我們今晚沒拿出最佳表現。我就是覺得我們需再多拿出點動能與努力，這才是正辦。我們要打的是團隊作戰，這不是找個人跳出來這麼簡單。」

「所以挺身而出、飛身拚搶失球、保護好籃板，或許今晚結果會不一樣。我的意思是或許。」

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