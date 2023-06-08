西漢姆聯2比1勝菲奧倫蒂納 歐協聯封王

（法新社布拉格7日電） 英超西漢姆聯今天靠鮑文（Jarrod Bowen）戲劇性第90分鐘破門，在歐洲足總歐洲協會聯賽（Europa Conference League）決賽2比1擊敗義甲菲奧倫蒂納，拿到1965年以來首座歐戰金杯。

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次於歐冠與歐霸的歐協聯，是歐洲足球總會（UEFA）的第3級歐洲足球賽會。

西漢姆聯前次在歐戰賽場拿到冠軍，得要回溯至58年前的歐洲優勝者杯（Cup Winners' Cup），當年它們陣中有英格蘭世足國腳摩爾（Bobby Moore）、赫斯特（Geoff Hurst），兩人都是1966年英格蘭拿下世足冠軍成員。

歐洲優勝者杯已於1999年的歐洲賽事改革廢止。

鮑文接獲帕奎塔（Lucas Paqueta）一記絕妙傳球推射破網，成為西漢姆聯今晚英雄。

他賽後說：「我當然夢想過進球，但沒想過能踢進最後一刻的致勝球，這是可遇不可求的事。」

「在球迷面前辦到，我都覺得想哭了，實在高興極了。」

西漢姆聯第62分鐘靠對方在禁區內阻擋鮑文時手球，由本拉哈瑪（Said Benrahma）罰進12碼先馳得點，但對方第67分鐘就由博納文圖拉（Giacomo Bonaventura）扳平。

© 2023 AFP