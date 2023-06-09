加拿大野火造成大量濃煙 美國體育活動被迫延期

（法新社華盛頓8日電） 加拿大野火造成的大量濃煙飄到美國，讓當地許多體育活動受到影響，原定10日舉行的「貝爾蒙特賽馬」也跟着喊停。

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隨着美國東岸發布空污警報，紐約貝爾蒙特公園（Belmont Park）賽馬比賽今天率先喊停；美國職棒大聯盟MLB華盛頓國民也由於「空氣品質不佳」，將他們對亞利桑那響尾蛇的比賽延到6月22日。

紐約州州長侯可（Kathy Hochul）警告，若空氣品質有礙健康，貝爾蒙特賽馬（Belmont Stakes）將會取消。

侯可說：「我們希望比賽能夠繼續，但無法保證天候會如何，所以我唯一肯定的是要等到最後一刻才做出決定。」她表示，已訂出「強化措施」來保護馬匹、騎師和觀眾。

若貝爾蒙特公園的空污指數超過200，就是非常不健康的等級，將取消貝爾蒙特賽馬活動；若空污指數在150到200之間，馬匹須經賽前獸醫檢測，獲核可才能參賽。

MLB紐約洋基昨天的比賽因霧霾嚴重而延後，當天洋基球場的空污指數高達335，處於危險程度。洋基改在今天與芝加哥白襪進行雙重賽。

紐約賽馬協會（New York Racing Association, NYRA）取消晨練後，也暫緩今天在貝爾蒙特公園的比賽。

賽事預定明天恢復舉行，但因為紐約被厚厚的橘色煙霧籠罩，仍有安全疑慮。

由於空氣品質堪慮，職業美式足球聯盟NFL被迫調整休賽期間的訓練計畫，紐約巨人（New York Giants）就取消了室內場館訓練，理由是不值得為了訓練而冒險。

紐約噴射機（New York Jets）、巴爾的摩烏鴉（Baltimore Ravens）、費城老鷹（Philadelphia Eagles）、華盛頓指揮官（Washington Commanders）等隊，全都將今天的訓練改在室內進行。

MLB、美國女子職籃WNBA、美國女子足球聯賽（National Women's Soccer League）昨天賽程都受到干擾。

基於空污，MLB將昨天底特律老虎對上費城費城人的比賽延期。

即便是室內比賽，WNBA紐約自由人（New York Liberty）在布魯克林主場迎戰明尼蘇達山貓（Minnesota Lynx）的比賽也延後。

© 2023 AFP