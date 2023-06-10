肯亞中長跑好手再寫新猷 7天內兩度締造世界紀錄

（法新社巴黎9日電） 肯亞中長跑好手基皮耶貢在鑽石聯賽巴黎站打破女子5000公尺世界紀錄，7天內兩度締造新的世界紀錄。

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29歲的基皮耶貢（Faith Kipyegon）今天在鑽石聯賽（Diamond League）巴黎站擊敗衣索比亞世界紀錄保持人吉迪（Letesenbet Gidey）拿下金牌，成績打破女子5000公尺的世界紀錄。

基皮耶貢在終點前約700公尺處超越吉迪，最後以14分5秒20壓線。當基皮耶貢看到自己的成績後，她難以置信地用雙手��住臉，然後高興地倒在地上，並獲得吉迪的擁抱。

主攻1500公尺、拿過兩面奧運金牌並曾於世錦賽奪金的基皮耶貢，從未想過自己可以在5000公尺打破世界紀錄。

基皮耶貢說：「我不知道自己是怎麼做到的。我只是盡量保持輕鬆並享受比賽。我只是參加比賽，然後一切隨緣。當我發現創下世界紀錄後，真的感到非常訝異。」

在此之前的世界紀錄，是吉迪2020年10月7日在瓦倫西亞締造的14分6秒62。

已經育有一女的基皮耶貢說：「我只是竭盡所能，只想提升個人最佳成績，改寫世界紀錄不在計畫當中。我只是追着吉迪跑，她是位了不起的女性。這真的太棒了。」

「我不知道接下來會怎麼樣，得先和教練等人談過。我現在很開心，也非常激動，不知道該說什麼好。如果我的身體健康，一切都是有可能的。」

基皮耶貢和吉迪在跑了3000公尺後從集團中脫穎而出，吉迪希望刷新自己保持的世界紀錄，在最後的直道往前衝刺，但終究追不上基皮耶貢。

對成為首位締造5000公尺世界紀錄的肯亞人基皮耶貢來說，這是神奇的一周。

基皮耶貢2日在鑽石聯賽佛羅倫斯站，以3分49秒11打破衣索比亞女將狄芭巴（Genzebe Dibaba）2015年創下的3分50秒07女子1500公尺世界紀錄。

© 2023 AFP