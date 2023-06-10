艾卡拉茲抽筋仍奮戰到最後一刻 喬科維奇表達敬意

（法新社巴黎9日電） 塞爾維亞男網名將喬科維奇今天在法網4強賽擊敗抽筋卻奮戰到底的西班牙新星艾卡拉茲，他在賽後對艾卡拉茲的拚戰精神表達敬意。

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36歲的喬科維奇（Novak Djokovic）在法國網球公開賽4強戰再下一城，以6比3、5比7、6比1、6比1揮落目前世界排名高居第一的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），成為93年來打進法網決賽最年長的球員，也因此有機會爭取個人法網第3冠，及寫下紀錄的生涯第23座大滿貫冠軍。

今天這場對決，前兩盤兩人各拿一盤戰成平手，劇情在第3盤出現戲劇化發展。喬科維奇扳成1比1平手時，比喬科維奇小16歲的艾卡拉茲突然抓着右腿停了下來。

艾卡拉茲換場前因為抽筋希望在場邊接受治療但未獲同意，這讓他丟了下一個發球局。

隨着對艾卡拉茲的噓聲與嘲笑聲四起，第45次打進大滿貫4強的喬科維奇連掃5局，在盤數上以2比1領先。

艾卡拉茲隨後以上洗手間為由離開球場5分鐘，但他的身體顯然無法正常發揮，在最後11局中丟了10局，這等於是為喬科維奇開了扇大門，讓他輕鬆挺進生涯第34次大滿貫決賽。

2016年、2021年在法網兩度奪冠的喬科維奇說：「艾卡拉茲的運氣不好，因為球員在場上最不想遇到的就是抽筋。我替他感到心疼，希望他能儘快康復並回到球場。」

喬科維奇說：「我尊敬他要拚到最後的心，我在網前告訴他，他還很年輕，他會在法網打贏很多比賽。」

喬科維奇補充道：「他是第二盤表現較好的一方，我知道我必須打得更具侵略性，才能跟上他的強度並超越他。」

喬科維奇接下來將於明天的冠軍賽迎戰2022年的法網亞軍挪威好手路德（Casper Ruud），屆時他將有機會成為在4個大滿貫賽事都至少拿過3冠的史上第一人。

© 2023 AFP