高登轟27分布朗扮板凳暴徒 金塊奪隊史首冠希望濃

（法新社邁阿密9日電） 3節打完領先達兩位數的金塊，今天差點於末節翻船，在布朗單節砍下11分的情況下，澆熄熱火反撲氣焰，加上另名奇兵高登攻下27分，終場108比95贏球，在總冠軍賽3比1聽牌，搶下隊史首冠希望濃厚。

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美國職籃NBA丹佛金塊在總冠軍賽前3戰以2比1領先邁阿密熱火，今天在客場打系列賽第4戰。

兩隊這場比賽首節得分都不高，熱火在勞瑞（Kyle Lowry）自己將球帶到前場急停跳投砍進三分彈扳平，約基奇（Nikola Jokic）隨後兩罰俱中讓金塊要回領先，但巴特勒（Jimmy Butler）飆進一記壓哨三分球幫熱火首節21比20領先。

第2節戰況依舊膠着，兩隊最多僅差9分，熱火靠勞瑞進球和阿德巴約（Bam Adebayo）灌籃將落後縮小到4分，不過金塊高登（Aaron Gordon）第2節砍進15分，約基奇也進帳10分聯手帶領，中場以55比51超前。

下半場開打後，莫瑞（Jamal Murray）空手切入接獲高登一箭穿心妙傳，籃下放進兩分幫金塊將領先拉開到兩位數。熱火雖靠洛夫（Kevin Love）連進兩記三分球一度將落後縮小到6分，但金塊高登先是第一時間灌籃得手，接着再砍進一記三分球，打完第3節金塊86比73將領先擴大到13分。

第4節熱火在巴特勒完成一次「3分打」後，打出8比0開局將落後縮小到剩5分，金塊靠莫瑞三分彈止血，並在布朗（Bruce Brown）連拿3分後再把領先拉開到兩位數。

熱火雖曾靠羅賓森（Duncan Robinson）進球再將差距縮小到個位數，但布朗跳出遠投近切獨得8分，金塊把領先擴大到17分底定戰局，最終以13分之差贏球。

今年是金塊隊史首度打進NBA總冠軍賽，今天獲勝後系列賽3比1聽牌，接下來將於台灣時間13日回主場打系列賽第5戰，最快可於當天封王。

金塊的高登此役包括三分球4投3中在內，15次出手命中11球，攻下全場最高27分，約基奇23分、12籃板雙十演出，莫瑞攻下15分送出12次助攻。從板凳出發的布朗貢獻21分。

金塊第3戰時靠籃板球58比33、禁區得分60比34完勝熱火，當天整場三分球雖18投5中仍無傷大雅；今晚熱火雖加固禁區，46個籃板球比金塊還多2個，但金塊改靠28投14中的三分彈雨，轟垮三分球僅25投8中的熱火。

熱火全隊6人得分達兩位數，巴特勒攻下全隊最高25分，阿德巴約20分、11籃板。

© 2023 AFP