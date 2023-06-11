喬科維奇暗示拚年度全滿貫

（法新社巴黎11日電） 塞爾維亞網球名將喬科維奇今天在法國網球公開賽封王後表示，贏得第23座男子大滿貫冠軍是種「難以置信的感覺」，並且暗示將追逐1969年後第一個男子單打「年度全滿貫」。

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喬科維奇（Novak Djokovic）以7比6（7/1）、6比3、7比5擊敗挪威好手路德（Casper Ruud），奪下生涯第23座大滿貫，超越西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）的22座大滿貫金杯紀錄。

他賽後表示：「生命中能夠贏得23座大滿貫，我極其幸運，這是種難以置信的感覺。」

「我在巴黎這裡贏得第23座大滿貫並非巧合，對我而言，這項錦標賽向來最難到手。」

被問到現在是否以再接再厲拿下第24、25個大滿貫金杯頭銜為目標時，他告訴法國第2電視台（France 2）：「是的，為何不。我今年手感很好，贏得參加的兩個大滿貫金杯（澳洲網球公開賽和法國網球公開賽）。所以，為何不？」

「我會希望再拿下溫布頓，我已經贏得過去4屆溫布頓，在草地上我感覺很好。」

今天的勝利讓喬科維奇再次進入具有歷史意義的「年度全滿貫」（calendar Grand Slam）的中途點。

「年度全滿貫」是指在同一年橫掃所有網球4大滿貫賽事，男子單打目前只有美國的巴吉（Don Budge）和澳洲傳奇拉佛（Rod Laver）完成過，且拉佛達成過2次，最後一次是在1969年。

喬科維奇2021年本有機會締造「年度全滿貫」，不過最終在壓力下於美國公開賽決賽輸給俄羅斯的梅迪維夫（Daniil Medvedev），功虧一簣。

他今天說：「我很有動力、很受鼓舞繼續締造這項運動的歷史。我感覺身體狀態很好，打網球的手感很好。」

© 2023 AFP