喬科維奇法網封王 生涯23座大滿貫金杯到手

（法新社巴黎11日電） 塞爾維亞網球名將喬科維奇今天在法國網球公開賽決賽迎戰挪威好手路德，他以7比6（7/1）、6比3、7比5直落三封王，奪下生涯第23座大滿貫冠軍，成為坐擁最多大滿貫的男網選手。

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36歲的喬科維奇（Novak Djokovic）技壓年僅24歲的路德（Casper Ruud），比賽全程耗時3小時又13分鐘。

決賽首盤，路德勢如破竹連拿3局，其中第2局鏖戰逼出3個破發點，最後成功破發；喬科維奇在這3局狀況不佳，出現逾10次非受迫性失誤，但他重整旗鼓拿下第4局並一路打成6比6，最終一鼓作氣搶七成功拿下首盤。

到了第2盤，喬科維奇乘勝追擊先連拿3局，其中第2局破發成功，路德雖然重振士氣拿下第4局並一路追成3比5，但喬科維奇仍舊技高一籌以6比3奪下第2盤，此盤僅耗時48分鐘，大約是首盤打了一個半小時的一半時間。

進入第3盤，兩人纏鬥到5比5後，喬科維奇在第11局展現強大壓制力成功破發；反觀路德此局一分未得，氣勢已經轉到喬科維奇身上，最終他就以7比5拿下第3盤，直落三擊敗路德，奪下本屆法網男單冠軍。

喬科維奇奪下第23座大滿貫，除了超越西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）的22座大滿貫金杯紀錄，他還成為法網最年長冠軍，也是唯一一位至少3度贏得所有4大滿貫賽事的選手。

2016年、2021年兩度在法網封王的喬科維奇今天三度奪冠後，世界排名也將重回第一，擠下他在準決賽擊敗的西班牙小將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。

© 2023 AFP