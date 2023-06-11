喬科維奇獨攀歷史之巔 可望續推高紀錄

（法新社巴黎11日電） 身為網壇「三巨頭」一員，塞爾維亞名將喬科維奇總算擠下納達爾超車成功，以23座大滿貫冠軍獨居史上男子球員第一人。相較於費德瑞已退休以及納達爾為傷所困思考高掛球鞋，喬科維奇未來可望創下更多網球歷史紀錄。

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●榮耀無數

喬科維奇（Novak Djokovic）1987年5月22日生於塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade），在前南斯拉夫時期就以不到14歲之姿代表國家出賽，2003年正式轉為職業球員。

從2008年澳洲公開賽首次封王後，現年36歲的喬科維奇至今在四大滿貫賽澳網、法網、溫布頓及美網各奪10、3、7、3冠，總計23座金杯，打破他與西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）共同保持的22個大滿貫金杯頭銜外，他還成為法網93年來最年長冠軍，也是唯一一位至少3次贏得所有四大滿貫賽事的人。

他至今贏得38座大師賽冠軍，合計生涯單打冠軍總次數達到93次。

在網球歷史上，只有其他兩人至少23次大滿貫單打摘冠，都是女子球員，一是上季退休的小威廉絲（Serena Williams，23次），另外一位是現年80歲的澳洲傳奇寇特（Margaret Court，24次）。

此外，喬科維奇也是史上球王在位周數最長的紀錄保持人（387周），今天法網掄元後，目前世界排名第3的他下周將重回龍頭寶座，這項紀錄將持續翻新。喬科維奇7度登上年終球王，也是無人能及。

●三巨頭成就交相輝映

喬科維奇與同時代的另兩位頂尖好手費德瑞（Roger Federer）及納達爾成就旗鼓相當，從2004年至今將近20年，這3位選手之間的較量被譽為網球史上的黃金年代，合在一起享有「三巨頭」（Big Three）美譽，彼此間上演多次經典戰役。喬科維奇、納達爾、費德瑞分別取得23、22、20個大滿貫冠軍，合計65個。

喬科維奇生涯至今與納達爾交手高達59次，以30勝29負略佔上風。對上「紅土之王」納達爾，喬科維奇雖以8勝20負落居下風，不過他曾兩度在法網讓蠻牛吞敗仗，5度在紅土賽事擒伏蠻牛也是所有選手之最。

喬科維奇與費德瑞遭遇過50場，戰績為27勝23負。2019年，兩人在溫網決賽上演史詩級大戰，喬科維奇歷經4小時57分鐘後險勝，寫下溫網史上最漫長的決賽紀錄。

不過在年齡和傷勢困擾下，費德瑞已於2022年9月退役，三巨頭缺一角；37歲的納達爾因臀部傷勢開刀，本屆法網賽前已表示今年恐將不再出賽，並可能於2024年球季後退休。

●球技全面

費德瑞是草地球場專家（溫網8次奪冠），納達爾是紅土球場之王（14度封王），喬科維奇則是適應任何場地的全能型球員，除了在硬地球場威風八面，澳網10度捧走金杯為史上最多外，他是少數可以在草地與紅土讓費德瑞及納達爾吞敗的球員。

與籃球等注重身高的運動不同，網球選手太高不見得具有絕對優勢，太矮則發球威力不足。喬科維奇身高188公分，炮彈式的發球對他輕而易舉，難得的是他具有高大選手少見的身體柔軟度，滑步或高難度的劈腿救球都能辦到，可說是力量和敏捷的結合。

喬科維奇的底線擊球穩定，雙手反拍直線和斜線被認為網壇最佳之一，加上正拍本身是他的強項，往往可以在看似被動下擊出「outside in」的致勝球。他擁有強大的全場覆蓋能力，可說是攻守兼具。

●後浪望而興嘆

5月中在義大利公開賽8強不敵20歲的丹麥小將魯內（Dane Rune）後，喬科維奇曾感慨表示，期待已久的「世代交替」終於到來，由西班牙新星「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）為首的下一代球員，為網球運動帶來新氣息。

不過，喬科維奇本屆法網一路過關斬將登頂，證明寶刀未老，接下來可望繼續改寫更多紀錄，讓後輩球星望而興嘆。

© 2023 AFP