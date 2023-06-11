美國女籃球星格林納遭網紅挑釁 WNBA譴責

（法新社華盛頓10日電） 去年12月從俄羅斯監獄獲釋的美國女子職籃（WNBA）格林納，今天在機場準備搭機時，和鳳凰城水星隊（Phoenix Mercury）的隊友遭一名網紅挑釁。

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社群媒體發布的影片顯示，一名男子在達拉斯/沃斯堡國際機場（Dallas/Fort Worth International airport）對格林納（Brittney Griner）和她的隊友大吼大叫。

格林納當時準備搭乘飛往印第安納波利斯（Indianapolis）的班機，參加明天的比賽。

格林納的經紀人柯拉斯（Lindsay Kagawa Colas）發布聲明說：「格林納和@WNBA的球員是領導者，激發人們對更美好、更具包容性和更少分裂的美國的希望。」

「他們以行動激發積極改革的方式聞名，在這樣做的過程中，他們也成為仇恨、威脅和暴力的目標，今天的事件清楚提醒了這一點。」

32歲的格林納因持有內含少量大麻油的電子菸匣入境俄羅斯，2022年2月在莫斯科機場被捕，8月被判9年徒刑，之後因美俄換囚獲釋。

水星隊也在調查事件細節，與聯盟討論下一步行動。

© 2023 AFP