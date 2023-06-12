怕聽牌鬆懈 金塊教頭要子弟兵把自己想成熱火

（法新社丹佛11日電） 美國職籃NBA丹佛金塊目前在與邁阿密熱火的總冠軍系列賽3比1領先，但金塊教頭馬龍太清楚聽牌優勢帶來鬆懈的嚴重性，要子弟兵換位思考想像自己是熱火一方，拚死也要拿下一勝。

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金塊9日在做客熱火的第4戰擒伏對手取得聽牌，再一勝就能奪得隊史第一座NBA總冠軍。

金塊12日（台北時間13日上午8時30分）回主場打第5戰，賭盤全都看好最近兩場在各方面都優於熱火的金塊當天能如願奪冠。

主場球迷會期待慶祝封王、專家們高談金塊大可早早讓對手打包放暑假，但金塊教頭馬龍（Michael Malone）知道這類氛圍最危險。

馬龍告訴媒體：「我對系列賽聽牌的最大擔心，莫過於人性與如何克服。大部分球隊在取得3比1聽牌後，選手都會飄起來，然後就是鬆懈，覺得再怎麼樣最後應該還是能勝出。」

「我們有過這種經驗，就是疫情期間在封閉的泡泡園區打季後賽，兩次都陷入1比3落後，但最終完成大逆轉勝出，我們很清楚，沒什麼是不可能的。」

在2019-20賽季，丹佛金塊以西區第3種子晉級季後賽，首輪和第6種子猶他爵士交手，原先已陷1比3絕對劣勢，但金塊連勝3場逆轉；第2輪對上休息多日的第2種子洛杉磯快艇，又是1比3落後再連勝3場逆轉，翻盤晉級西區決賽，可惜最終1比4不敵當時第一種子洛杉磯湖人。

因此馬龍告訴子弟兵要把自己想成是熱火球員，要帶着背水一戰的心態打第5戰。

馬龍說：「我今天就是跟球員說把自己想成是1比3落後。對方現在很絕望，但我們要感覺更絕望；對方渴求一勝，我們得比他們更渴求。第4戰打完我們沒慶祝，還有一場比賽要贏，聽牌的比賽總是最難打。」

NBA歷史上總冠軍系列賽此前出現11回打完前4戰3比1的態勢，只有2016年的克里夫蘭騎士完成連贏3場大逆轉擊敗先聽牌的金州勇士奪冠，其餘都是先聽牌的球隊封王。

© 2023 AFP