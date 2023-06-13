美奧運金牌田徑女將驟逝 驗屍報告顯示懷孕8月分娩時喪命

（法新社洛杉磯12日電） 曾於2016年裡約奧運摘金的32歲美國田徑女將鮑維（Tori Bowie）驚傳上月在佛羅里達州家中逝世。多家美國媒體今天報導，驗屍報告顯示，鮑維死於分娩引起的併發症。

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鮑維的親友擔心她的安危，上月請求執法人員登門探訪，發現她陳屍於佛州橘郡（Orange County）自宅。

「今日美國報」（USA Today）報導，橘郡法醫辦公室發現，鮑維死亡時懷有8個月身孕，且正在分娩。

報導提到，檢查人員認為，鮑維當時可能出現呼吸窘迫或子癲症等併發症，子癲症與可能導致癲癇發作的高血壓有關。

鮑維逝世消息傳出後，世界田徑界紛紛哀悼。

鮑維曾於2016年裡約奧運率領美國隊在田徑女子400公尺接力賽中摘下金牌，她個人也在里約奧運抱回田徑女子100公尺銀牌和200公尺銅牌。

隔年，鮑維在倫敦的世界田徑錦標賽拿下女子100公尺冠軍，是繼吉特（Carmelita Jeter）之後，2011年以來唯一在奧運或世錦賽100公尺摘金的美國女性。

美國田徑協會（USATF）執行長席格爾（Max Siegel）透過聲明表示：「（鮑維）是天賦異稟的運動員，她對體壇的影響無遠弗屆，世人將深深緬懷她。」

美國男子短跑名將蓋特林（Justin Gatlin）也向鮑維致意，說她是「充滿鬥志的競爭者，也是絕佳隊友」。

蓋特林說：「托麗（鮑維）是一個美麗的人，她的笑容很有感染力。一個真正的傳奇，在體壇和我們心中留下她的印記。」

© 2023 AFP