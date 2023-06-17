NBA首名非裔大老闆喬丹 傳賣掉黃蜂大部分持股

（法新社紐約16日電） 美國職籃NBA首名非裔老闆喬丹（Michael Jordan），據傳將賣掉他手上的大部分持股，卸下夏洛特黃蜂大老闆的身份。

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喬丹賣掉的持股，將由以黃蜂小股東普洛特金（Gabe Plotkin）與亞特蘭大老鷹小股東史諾（Rick Schnall）為首的組織買下。

據黃蜂體育娛樂（Hornets Sports & Entertainment）發出的新聞稿，該組織成員還包括饒舌歌手寇爾（J. Cole）、鄉村歌手艾瑞克邱契（Eric Church），但當中並未透露相關的財務細節。

黃蜂表示，喬丹仍將握有球隊的少部分股權。這筆交易還有待NBA核准。

喬丹2010年以2.75億美元成為黃蜂大股東，這讓該隊成為聯盟中唯一由非裔人士掌握多數股權的球隊。

「紐約時報」指出，根據交易條款，黃蜂總值達30億美元。其他媒體則是估計黃蜂價值接近17億美元。目前還不清楚喬丹會保留多少股份。

喬丹被認為是史上最偉大的籃球員，手上有6枚冠軍戒指，5次獲選為年度最有價值球員（MVP），也拿過兩面奧運金牌，最後一次出現在NBA賽場是2003年時。

即便如此，喬丹身為NBA第一個非裔老闆，經營球隊的表現卻不如當球員來得出色。

© 2023 AFP