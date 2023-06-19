NBA太陽得到後衛畢爾 保羅送至巫師

（法新社華盛頓18日電） 根據多家媒體今天披露，NBA巫師隊3屆全明星後衛畢爾（Bradley Beal）將加入太陽隊，太陽則將38歲後衛老將保羅（Chris Paul）送至華盛頓巫師隊。

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根據美國運動媒體的消息，這筆交易還將包括太陽隊後衛沙米特（Landry Shamet）及一些選秀權間的交換，選秀權的最終細節目前尚未敲定。

畢爾6月28日將滿30歲，他將與杜蘭特（Kevin Durant）及布克（Devin Booker）一起重振太陽，盼能贏得隊史第一座總冠軍。

畢爾效力巫師整整11年，場均能繳出22.1分、2.3次助及1籃板1抄截。

自畢爾在2012年選秀會上以第3順位被巫師隊選中以來，他們5次打進季後賽，但從未超過第2輪；巫師自2017年以來還沒贏下任何季後賽系列，最近2賽季戰績更只有35勝47負。

至於仍在追尋第一個NBA總冠軍戒指的保羅，他所要加入的巫師僅在1978年獲得隊史唯一一次分區冠軍。

保羅曾12次入選NBA全明星後衛，也是5次季賽助攻王，最近一次是在2021-22賽季，他同時也拿過6次抄截王。但保羅過去在黃蜂（後改名為鵜鶘）、快艇、火箭、雷霆隊期間都未能拿到總冠軍，最近3個球季待在太陽也沒如願。

保羅在18個NBA賽季的場均為17.9分、9.5次助攻，另有4.5個籃板與2.1次抄截。

保羅加入前，太陽已連續10賽季與季後賽絕緣，但迎來保羅後打進2021年的總冠軍賽，最終不敵公鹿；太陽隊在最近2個賽季都止步第二輪，先是輸給獨行俠，今年則是輸給最後拿下總冠軍的金塊。

© 2023 AFP