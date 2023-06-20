傳葛林跳出合約成自由球員 勇士表態全力留人

NBA勇士新總經理表態 全力留住葛林（中央社舊金山19日法新電）幫助美國職籃NBA金州勇士拿下4座總冠軍的功臣葛林據傳要跳出合約、成為自由球員，球隊新任總經理小鄧利維今天表示希望留住葛林。

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根據ESPN和美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）等報導，葛林（Draymond Green）為轉成非受限自由球員，將不執行他下季2760萬美元的球員選項。

小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）16日接手邁爾斯（Bob Myers）離隊後的職缺；勇士過去在邁爾斯的運籌帷幄於2015年、2017年、2018年、2022年拿下總冠軍。小鄧利維過去曾在勇士打過球，他的父親也曾是NBA球員、教練。

小鄧利維說：「在跑完書面流程並拿到正式文件前，我們無法說太多。」但他明確表示留住葛林是當務之急，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）隨後也證實此事。

小鄧利維說：「我們真的希望能留住葛林，他對球隊的意義就是能在高水準的比賽中獲勝，我們真心覺得必須有他在陣中，所以這真的很重要。」

33歲的葛林職司前鋒，曾4次獲選參加全明星賽，也在2017年拿下年度最佳防守球員獎。

本季葛林場均可繳出8.5分、7.2籃板、6.8助攻、1抄截，但勇士在季後賽第2輪不敵洛杉磯湖人。

小鄧利維希望即便有球員老化和薪資上限問題，勇士仍能保有競爭力，因為球隊大股東萊科布（Joe Lacob）希望球隊仍是支常勝軍。

小鄧利維說：「我們面臨的挑戰很多，當中包括球員老化，新的勞資談判協議也有一些限制，還有任何你想得到的問題。」

「我們知道一切問題所在，但也覺得我們處境不錯，我們有夠力且願意花錢的老闆、一個凝聚力高的團隊，且具有良好溝通、合理的決策，我們相信定有辦法解決這些問題。」

© 2023 AFP