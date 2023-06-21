NBA選秀他最吸睛 天才球星溫班亞馬料落腳馬刺

（法新社紐約21日電） 美國職籃NBA選秀將於台灣時間23日登場，屆時人稱「法國怪物」的溫班亞馬（Victor Wembanyama）料將以狀元之姿被馬刺選入陣中，預告籃球新時代到來。

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歷屆NBA選秀當中，哪名球員能獲選狀元經常成為各界追逐重點。但今年的結果已昭然若揭，於美國當地時間22日將在布魯克林舉行的選秀賽中，聖安東尼奧馬刺勢必會將19歲的溫班亞馬選入陣中。

身高224公分的溫班亞馬被譽為難得一遇的革新型天才球星，同時也被視為自湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）20年前進入NBA後，最熱門的選秀狀元人選。

繼馬刺5月在選秀順位的「樂透」抽籤獲「狀元簽」後，馬刺球迷便展開瘋狂的慶祝活動，就連球團人員也興奮不已，馬刺董事長何特（Peter J. Holt）坦言：「我恐怕會樂昏。」

馬刺總經理萊特（Brian Wright）將溫班亞馬視為「獨一無二的天才」。溫班亞馬24日將以馬刺隊員身分在德州正式亮相。

萊特告訴美國運動媒體ESPN：「人們談到世代天才時，只考慮到場上技巧，但其實不止這點。」「你看到他做的事，是你甚至沒想過有人能這麼做的。」

溫班亞馬憑藉可能無人能敵的身高與球技相互搭配，在踏入NBA前就已吸粉無數。

詹姆斯表示，從溫班亞馬的球技來看，他比較不像「獨角獸」，反而「更像外星人」。

溫班亞馬去年為法國籃球甲級聯賽的大都會92隊（Metropolitans 92）效力時，曾在美國內華達州打了場比賽。當時詹姆斯看完球賽後說：「沒有人見過像他這樣高大，在場上卻能如此流暢且優雅的人。...他肯定是一代天才。」

如果溫班亞馬沒有辜負外界期望，他很可能成為未來NBA的代表人物之一，如同詹姆斯、柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant），而這3位球星都邁入職涯最後階段已久。

© 2023 AFP