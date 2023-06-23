巫師送出資深後衛保羅 換來勇士潛力股普爾

（法新社紐約22日電） 在NBA選秀會開始前，多家美國媒體報導，巫師將剛換到手的資深後衛保羅（Chris Paul）拿來和勇士交易，得到普爾（Jordan Poole）。

廣告 繼續瀏覽後續

美國職籃NBA鳳凰城太陽稍早與華盛頓巫師做出驚天交易，畢爾（Bradley Beal）因此改穿太陽戰袍，與杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、艾頓（Deandre Atyon）組成威力更強的4巨頭，而保羅在被換到巫師後不久，就被近年的常勝軍金州勇士看上。

這次交易據傳巫師將獲得普爾、羅林斯（Ryan Rollins）、2030年首輪選秀權、2027年次輪選秀權，勇士則是得到保羅。

保羅2005年在選秀會第1輪第4順位被選上，是2006年的新人王，先後在紐奧良黃蜂、洛杉磯快艇、休士頓火箭、奧克拉荷馬雷霆、鳳凰城太陽打過球。

在至今18年的生涯，保羅12次入選明星賽、4次入選年度第1隊、7次進到年度防守第1隊，曾5次拿下助攻王、6度成為抄截王。

保羅生涯有平均17.9分、9.5助攻、4.5籃板的成績，但38歲的保羅表現已有衰退跡象，上季平均每場比賽可獲13.9分、8.9助攻、4.3籃板，3項主要數據都不如生涯平均值，得分更是生涯新低。

勇士近10年6次闖進總冠軍賽、抱回4座總冠軍，本季尋求衛冕卻出現內部失和問題，葛林（Draymond Green）季前甚至曾出拳教訓普爾，這恐是勇士本季無法全力爭冠的一大關鍵。

© 2023 AFP