NBA爵士與老鷹交易 補進長人柯林斯

（法新社紐約26日電） 根據多家媒體今天報導，NBA猶他爵士隊與亞特蘭大老鷹隊交易，爵士隊得到苦力大前鋒柯林斯（John Collins），老鷹隊則獲得「搖擺人」蓋伊（Rudy Gay）和未來的二輪簽。

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根據ESPN等運動媒體報導，根據規定這筆交易最快要7月6日才能完成。此交易為老鷹隊帶來破紀錄的2530萬美元的交易特例（trade exception, TE）；同時，蓋伊經紀人也向ESPN表示，蓋伊將執行23-24球季的640萬美元選擇權。

即將前往爵士的柯林斯本就是猶他州人。今年25歲的柯林斯正進入第7個NBA賽季，他上季為老鷹隊場均貢獻13.1分、6.5籃板、1.2次助攻，還有1次阻攻。

柯林斯加盟讓爵士組成禁區新生代「三塔」。爵士陣中芬蘭籍前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）是22-23球季NBA最佳進步獎得主，場均創下職涯最高的25.6分；中鋒凱斯勒（Walker Kessler）則獲選最佳新秀第一隊，去年他場均9.2分、8.4個籃板、2.3次阻攻，阻攻在聯盟能排到第4名。

薪資平衡是球員交易前提，也就是在勞資協議認定下，薪資差額會成為交易特例的金額；球隊吸收薪資可繞過薪資上限。老鷹隊有1年時間使用交易特例，將可為他們留住自由球員，或找到能與全明星後衛楊恩（Trae Young）搭配的補強人選。

現年36歲的蓋伊是擁有17年經驗的老將，上賽季在爵士隊擔任替補，場均貢獻5.2分和2.9籃板，是可打小前鋒也可打得分後衛的搖擺人。

爵士隊上賽季37勝45負，以3場勝差在爭奪西區附加賽的最後一席落後奧克拉荷馬雷霆，無緣季後賽。

老鷹隊今年在附加賽擊敗邁阿密熱火，以41勝41負的戰績拿下東區第7種子，但季後賽第1輪就遭塞爾蒂克隊淘汰。

© 2023 AFP