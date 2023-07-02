「覺醒」喬科維奇 瞄準第8座溫網和第24個大滿貫冠軍

（法新社倫敦2日電） 征戰溫網的喬科維奇（Novak Djokovic），正朝向打平退休名將費德瑞創下8個溫網冠軍，以及第24座大滿貫冠軍前進；此外，他也持續瞄準54年來的第一個「年度全滿貫」。

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今年36歲的喬科維奇日前在法國網球公開賽拿下第23座大滿貫冠軍，打破與納達爾（Rafael Nadal）並列的紀錄後，他溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）的衛冕之旅，毫不意外地獲各界看好是冠軍熱門人選。

今年的澳網與法網公開賽已經結束，喬科維奇如果拿下他第8次的溫網冠軍，再加上9月的美國公開賽頭銜，就可以效仿澳洲傳奇拉佛（Rod Laver）在1969年囊括4大賽的「年度全滿貫」紀錄。

身為教練的伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic），替喬科維奇征戰大滿貫賽心態所下的「說明文字」（caption）是，「他奪走你的雙腿，然後奪去你的靈魂，然後挖了你的墳墓，為你舉行葬禮，然後你就死了。再見。謝謝你來參加。」

喬科維奇最近4次造訪溫布頓都贏得冠軍，並自2013年決賽以來，從未在溫布頓的中央球場（Centre Court）失利。

喬科維奇表示，「當我進入中央球場時，它喚醒了內心某些東西，讓我能發揮出非常高的水準」。喬科維奇在3日的比賽將面對世界排名第67的紅土場地愛好者卡席恩（Pedro Cachin）。

喬科維奇向來在溫布頓的草地球場表現極佳，他表示，「真正適應它確實需要時間，比任何其他場地都需要，但我認為在職涯過去10年裡，我適應非常快，這裡的成績證明了這一點。」

喬科維奇在溫網取得了86場勝利，僅次已退役的費德瑞（Roger Federer），並且比目前排在前20的其他選手總和還要多。

喬科維奇的第24個大滿貫賽冠軍，將使他追平女子名將寇特（Margaret Court），並列大滿貫冠軍最多的球員。

艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）將是喬科維奇在溫網的最大威脅，尤其是在這位年輕的西班牙球王上周末贏得英國女王俱樂部（Queen's Club）賽事，拿下他第一個草地冠軍頭銜之後。

然而，艾卡拉茲承認，在法網四強賽面對喬科維奇時所承受的壓力和緊張導致抽筋，是他失掉比賽的原因。

因此，不意外的，艾卡拉茲試圖將焦點轉到喬科維奇身上。2022年闖進16強的他說：「喬科維奇自2013年輸給莫瑞（Andy Murray）之後，在中央球場從未輸過，這已經10年了，實在瘋狂。」

© 2023 AFP