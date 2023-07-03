大谷翔平獲選美聯DH與投手 連3年投打入選明星賽

（法新社紐約2日電） 美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使二刀流好手大谷翔平，在被球迷票選為美聯先髮指定打擊後，今天再被球員推選為美聯投手群一員，連3年同時以投打兩種身分入選明星賽。

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MLB明星賽7月11日將在西雅圖登場，先發野手由球迷票選產生，投手群和替補野手由球員票選決定，至於先發投手則由美國聯盟（AL）、國家聯盟（NL）兩隊的總教練圈選。

在今天之前已繳出30轟，暫居全大聯盟全壘打王的大谷，毫無意外在球迷票選中脫穎而出，成為明星賽美聯先髮指定打擊。

28歲的大谷接着也因為全大聯盟最低的1成80被打擊率，獲選為明星賽美聯投手群的一員，且很有可能擔綱先發的角色。

大谷是大聯盟史上首位同時以投打兩種身分入選明星賽的球員，且他已連3屆明星賽都是同時以投手、野手兩種身分參加明星賽。

亞特蘭大勇士這次共8名球員能夠參加明星賽，是2012年以來單隊最多球員獲選的紀錄。

勇士這次可打明星賽的選手，包括將為國聯先發的捕手墨菲（Sean Murphy）、游擊手艾西亞（Orlando Arcia）、外野手阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），替補的有以28轟暫居國聯全壘打王、68分打點暫居大聯盟打點王的的歐爾森（Matt Olson）和阿比斯（Ozzie Albies）、萊里（Austin Riley），以及投手斯特里德（Spencer Strider）、愛德（Bryce Elder）。

至於地主水手，僅有投手卡斯蒂約（Luis Castillo）一人獲選參加。

© 2023 AFP