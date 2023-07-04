大威廉絲摔倒 溫網首輪出局

（法新社倫敦3日電） 美國網球名將大威廉絲（Venus Williams）今天在溫布頓網賽重摔一跤，終場以以4比6、3比6敗給烏克蘭好手絲薇托莉娜，女單首輪就宣告出局。她賽後不禁嘆息：「是草地殺了我。」

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5屆溫布頓網球錦標賽女單冠軍大威今天對戰絲薇托莉娜（Elina Svitolina），一開賽就搶佔上風，拿下頭兩局。

但高興還沒多久，43歲的她就在中央球場（Centre Court）的草地上滑倒，痛苦倒地，眼睜睜看着絲薇托莉娜追成1比2。

大威一拐一拐回到座位後叫來防護員，之後繼續奮戰，但最後還是在第5局再度遭到破發，絲薇托莉娜乘勝追擊，大威首盤4比6丟掉。

第2盤，大威第1局就遭到破發，之後絲薇托莉娜一路領先，眼看就要在第8局輕鬆拿下比賽，大威奮力反擊回破絲薇托莉娜，硬是把比分追成3比5。

可惜大威沒能延續氣勢，絲薇托莉娜下1局隨即回破，以6比3結束比賽。

大威走出中央球場時，全場觀眾紛紛起立鼓掌，她轉身向球迷揮手致意。

大威賽後表示，不知道自己的傷勢如何；但她語帶樂觀地說，「草地本來就滑，難免都會跌倒。我只是運氣不好」。

「我開賽時無懈可擊，甚至可說表現很殺，誰知道最後是草地殺了我。」

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