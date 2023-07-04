網壇誕生新愛侶 西西帕斯巴多薩創設G帳號放閃

（法新社倫敦4日電） 世界排名第5的希臘網球好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）近期與西班牙女將巴多薩（Paula Badosa）陷入愛河，兩人還共創Instagram情侶帳號高調放閃。

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兩人將彼此名字組合設立Tsitsidosa的帳號，並在資訊介面寫下「最好的朋友與靈魂伴侶，僅此而已」。

這個帳號目前擁有近5萬7000名粉絲追蹤，兩人大方分享在杜拜的泳池戲水、訓練以及在溫布頓中央球場自拍的照片。

其中一張照片貼文寫道：「照片中沒有大滿貫，但愛可以征服一切。」

西西帕斯近期告訴希臘媒體SDNA，在巴多薩於羅馬擊敗突尼西亞網球女將加博（Ons Jabeur）後，他傳訊息向巴多薩祝賀，兩人才展開交往。

現年24歲的西西帕斯說：「這是命中註定。我覺得這是我有生以來第一次墜入愛河。我從未想過會發生這種事，這讓我對生活有了新的看法。」

西西帕斯今天在溫網將迎戰曾獲2020年美網男單冠軍的奧地利好手提姆（Dominic Thiem），巴多薩則將對上美國女將芮絲克-亞米崔吉（Alison Riske-Amritraj）。

© 2023 AFP