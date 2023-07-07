NBA選秀狀元溫班亞馬保全 遭控對小甜甜布蘭妮動粗

（法新社華盛頓6日電） 今年美國職籃NBA選秀狀元溫班亞馬（Victor Wembanyama）的隨行保全人員遭美國流行樂歌手「小甜甜」布蘭妮指控打了她的臉。

廣告 繼續瀏覽後續

聖安東尼奧馬刺球員溫班亞馬目前人在拉斯維加斯，準備參加7日對上夏洛特黃蜂的比賽，這是他的首場NBA夏季聯賽。當溫班亞馬前往當地一家餐廳時，被球迷與布蘭妮（Britney Spears）認出來。

多家媒體提到，布蘭妮被溫班亞馬的保全人員推開，她的丈夫阿斯加利（Sam Asghari）說，保全的動作「暴力」且「失控」。

溫班亞馬練球後告訴記者，他是在吃完晚餐後數小時才聽說布蘭妮與這次事件有關。

溫班亞馬說：「有個人在叫我，但我們先前就和保全人員說好不停下來，因為會有很多人聚集。」

「那個人叫我『先生、先生』，並從後面抓我，我沒看到發生什麼事，因為我當時直往前走。」

「我不知道保全用了多大力量把她推開，我沒有停下來看，我就繼續往前走，然後享受了一頓美好的晚餐。」

布蘭妮表示，她只是想與溫班亞馬打個招呼。同時，她也對溫班亞馬的說法提出質疑。

她在Instagram發文說：「我在下榻飯店大廳認出一名運動員，當時我正要去吃晚餐。之後我到另一家飯店的餐廳又遇到他，於是決定過去祝賀他成功。」

「我拍了他肩膀一下，想讓他注意到我。我知道他在聲明中提到『我從後面抓住他』，但我只是拍了他肩膀一下。」

「他的保全人員沒往後看就反手當眾打了我的臉，差點把我打倒，害我的眼鏡掉了下來。」

拉斯維加斯警局調查了此事，但未採取任何行動。

警方在聲明中說，5日晚上11時左右，拉斯維加斯都會警察局（LVMPD）警員前往拉斯維加斯大道一棟建物調查一起毆打事件，「這起事件已登錄在警方報告中，目前未逮捕任何人，也沒有發出傳票，暫時也不會提供進一步細節」。

阿斯加利在社群媒體上發文說，布蘭妮是遭到「襲擊」。他寫道：「一名失控保全的暴力行為，不應讓一名正在崛起的偉大年輕人的成就蒙上陰影。」

阿斯加利還說：「無法想像一名手無寸鐵的女粉絲對名人展現出任何形式的興奮或欣賞，會導致她遭受人身攻擊，更別提因為拍了別人肩膀一下而被打臉了。」

© 2023 AFP