烏克蘭女將球場擊敗戰場對手 產女後人生第2開心時刻

（法新社倫敦9日電） 烏克蘭選手絲薇托莉娜今天在溫布頓網賽中，經過一場2小時46分、充滿政治意涵的大戰後，擊敗了白俄羅斯對手艾薩蘭卡。她表示這是女兒出生後，一生中「第二個最開心的時刻」。

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未列種子的絲薇托莉娜（Elina Svitolina）今天在溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）1號球場中，以2-6、6-4、7-6 （11/9）的比分逆轉戰局，在搶七大戰中扳倒第19種子艾薩蘭卡（Victoria Azarenka），接着她將在8強賽中對上世界排名第1的波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

絲薇托莉娜為抗議俄羅斯全面入侵烏克蘭，一向在賽後不與俄羅斯或白俄羅斯的對手握手，她這場比賽獲勝後依舊沒有與白俄羅斯的艾薩蘭卡握手。白俄羅斯是俄羅斯的重要軍事盟友。

嫁給法國男網名將蒙菲爾斯（Gael Monfils）的絲薇托莉娜，去年10月當媽媽之後，今年4月重返巡迴賽事。今年28歲的她說：「我認為生下女兒後，這是我一生中第二開心的時刻。」

絲薇托莉娜表示：「當情緒低落時，聽到大家為我加油，我幾乎快哭了出來。」「我只是想到返鄉時，大家看着我，為我歡呼。我知道這對他們來說代表着什麼。」

在最近的法國公開賽（French Open）上，絲薇托莉娜和她的烏克蘭同胞，賽後都拒絕與俄羅斯和白俄羅斯的對手握手。

© 2023 AFP