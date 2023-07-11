決賽輪25轟寫紀錄 小葛雷諾抱回全壘打大賽冠軍

（法新社西雅圖10日電） MLB藍鳥一壘手小葛雷諾今天在明星賽全壘打大賽的決賽輪揮出創紀錄的25支全壘打，擊敗有23轟成績的阿羅薩雷納拿下冠軍。

廣告 繼續瀏覽後續

美國職棒大聯盟MLB明星賽明天將在西雅圖水手主場開打，重頭戲之一全壘打大賽今天率先登場。

多倫多藍鳥的「星二代」小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在決勝輪揮出25支全壘打，技壓揮出23轟的阿羅薩雷納（Randy Arozarena），成為新科明星賽全壘打王。

小葛雷諾的父親葛雷諾（Vlad Guerrero Sr.）曾於2007年拿下全壘打大賽冠軍，如今小葛雷諾也奪冠，成功接下父親的棒子，成為一代重炮的代名詞，父子兩人都曾在全壘打大賽奪冠，寫下賽史紀錄。

2019年的全壘打大賽，小葛雷諾一共轟出91支紅不讓，是史上在單次全壘打大賽揮出最多轟的紀錄，但當年他在次輪揮出創紀錄的40轟後，決勝輪氣力放盡，以22比23惜敗給阿隆索（Pete Alonso），今年他成功調節體能，最後輕鬆奪冠。

地主球星羅德里格斯（Julio Rodriguez）今天在首輪狂轟41支全壘打，刷新小葛雷諾2019年第2輪締造的單輪40轟紀錄，擊敗今天揮出21支全壘打、曾兩次拿下全壘打大賽冠軍的阿隆索晉級。

另外，阿羅薩雷納以24支全壘打力壓擊出17轟的賈西亞（Adolis Garcia），揮出26支全壘打的小葛雷諾痛擊僅打出11轟的貝茲（Mookie Betts）；羅伯特（Luis Robert Jr.）在時間還剩下不少的情況下，以28轟強壓揮出27支全壘打的拉奇曼（Adley Rutschman）。

次輪阿羅薩雷納揮出35支全壘打力克打出22轟的羅伯特，小葛雷諾則是在還有大把時間的情況下，就以21轟擊敗打出20支全壘打的羅德里格斯。

羅德里格斯去年在前兩輪分別揮出32轟、31轟，是史上第一個能在全壘打大賽不只一輪擊出30支以上全壘打的球員，可惜決賽時氣力放盡敗給華盛頓國民的蘇鐸（Juan Soto），與全壘打王頭銜失之交臂，今年同樣於第2輪止步，無法為地主球迷留下冠軍。

© 2023 AFP