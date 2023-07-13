NBA球星詹姆斯：熱愛籃球 還未準備退休

（法新社洛杉磯12日電） 美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天終結外界對他去留的揣測，詹姆斯說他還未準備退休且保有對籃球的熱愛。

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洛杉磯湖人今年5月在NBA西區冠軍賽遭丹佛金塊擊敗後，詹姆斯聲稱自己有「很多事情要思考」，媒體紛傳詹姆斯考慮自籃壇退休。

詹姆斯今天在年度體育卓越表現獎（ESPY Award）頒獎典禮中發表談話，釐清外界對他可能準備退休的疑慮。

詹姆斯在NBA得分超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）創下聯盟最高紀錄，他在獲得ESPY年度最佳破紀錄獎（best record-breaking performance）後表示：「我不在乎能再多得幾分，或我能或不能在球場上做到什麼。」

詹姆斯說：「對我而言真正的問題是：我能否以不欺騙比賽的方式繼續下去？直到有一天我不能在球場上傾其所有，那一天就是我退休的日子，你們很幸運，今天還不是那一天。」

他還表示：「在我20年NBA生涯及此前多年，我從未以欺騙方式比賽，也不會將此視為理所當然。」

今年12月將滿39歲的詹姆斯駁回他想繼續留在NBA、未來與其中一名或兩名兒子一起打球的建議。他的長子布朗尼（Bronny James）下季將在南加州大學（University of Southern California）打球，並可能在2024/2025年賽季及時進入NBA。

詹姆斯表示，指導兒子們打球，有助保持他對籃球的熱情。

他說：「你知道是什麼讓我每年回到球場上打球嗎？那份動力是觀看和指導兒子們和他們隊友打球。」

© 2023 AFP