萬卓索娃溫網女單奪冠 史上首位非種子封後

（法新社倫敦15日電） 捷克選手萬卓索娃今天在溫布頓網球錦標賽以兩盤6比4力克突尼西亞名將加博，成為歷年來第一位以非種子身分在溫網女單封後，以及世界排名最低的溫網女單冠軍得主。

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萬卓索娃（Marketa Vondrousova）現年24歲，世界排名第42。她也是60年來第一個闖進溫網女單決賽的非種子選手。她曾在2019年法國網球公開賽拿到亞軍，去年則因第2度接受手腕手術，導致缺席多數賽事。

第6種子加博（Ons Jabeur）去年也曾闖進溫網女單決賽，最後屈居亞軍；今天賽前她備受看好勝出，首盤一度4比2領先，接下來卻失誤增多，打來明顯喪氣，連丟4局，讓萬卓索娃以6比4先下一城。

第2盤一開始加博似乎仍未走出首盤遭逆轉陰霾，不過她在第2局0比40落後下破發成功，不僅扳平戰局，也曾以3比1領先。

不過萬卓索娃複製第一盤的反撲氣勢，先追成3比3、4比4平手，最後靠一記網前截擊拿下勝利，收下個人生涯首座大滿貫冠軍，加博則連兩年以亞軍作收。

加博2022年成為史上第一位打入大滿貫單打決賽的阿拉伯或北非女性選手，去年在溫網及美網都屈居亞軍，加上今年的溫網，現年28歲的她生涯至今已3度闖進大滿貫女單決賽，可惜都與金杯無緣。

© 2023 AFP